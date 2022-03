Russiske stjerner afviser Putin

To af Ruslands største atletiknavne nægter at møde op ved storstilet møde i Moskva

En stribe af Ruslands mest prominente sportsstjerner er inviteret til et møde med landets sportsminister, Oleg Matytsin, for at diskutere, hvordan de kan få støtte på banen i skyggen af de omfattende karantæner og sanktioner i international idræt.

Det sker få dage efter den storstilede fejring af Krim-annekteringen for otte år siden.

Den olympiske guldvinder i kunstskøjteløb Anna Shcherbakova vil være der. Den femdobbelte verdensmester i rytmisk gymnastik, Arina Averina, kommer. Og sådan fortsætter listen.

Men ikke alle kommer.

Den tredobbelte verdensmester i højdespring, Mariya Lasitskene, skal ikke nyde noget af at mødes med et højtstående medlem af Vladimir Putins regering. Det samme gør sig gældende for verdensmesteren og forsvarende OL-sølvvinder i stangspring, Anzhelika Sidorova.

Sidorova ønsker heller ikke at mødes med sportsministeren. Foto: Nick Didlick/AP/Ritzau Scanpix

Ikke på vilkår!

Det fortæller Lasitskenes mand, Vladas Lasitskas til nyhedssitet RIA Novosti.

Han fortæller, at invitationen fuldstændig kom bag på hende - og at hun ikke har brug for opbakning - men muligheden for at konkurrere med de bedste.

- Jeg var chokeret over pressemeddelelsen fra sportsministeriet, fordi Masha ikke havde sagt ja. Derfor afviste hun at deltage. Hun har ikke brug for støtten. Hun har brug for at deltage i de internationale konkurrencer med de bedste i verden. Men ingen har gjort noget for at hjælpe. Hverken sportsministeriet, den russiske olympiske komité eller atletikforbundet, siger Lasickas.

Historien kommer få dage efter, russiske atleter blev udelukket fra den internationale Diamond League - World Athletics' 14 fornemmeste endagsstævner.

I begyndelsen af marts blev Rusland desuden nægtet deltagelse i det netop afviklede indendørs-VM - samt pendanten under åben himmel til sommer.

