Så skete det: 28 år gammel dansk rekord faldet

En centimeter - det er alt, der skal til for at slå dansk rekord i højdespring. Og det var lige præcis den margin, Janick Klausen skulle bruge for at slå den danske rekord, der har stået siden 1991, hvor Michael Mikkelsen hoppede 2,27 meter.

Klausen klarede altså 2,28 meter ved et stævne i Essen, hvor han fik sejren og den danske rekord. Og nu er han placeret som nummer 12 i i verden i år.

Den 26-årige Aarhus 1900-hopper har haft et bemærkelsesværdigt karriereforløb, hvor han som teenager lignede en fremtidig stjerne. Således hoppede han 2,25 meter i 2011, hvor han indendørs også tangerede Michael Mikkelsen udendørsrekord på 2,27 meter. Ganske spektakulært for en hopper på beskedne 178 centimeter.

Siden har han været meget plaget af skader, men er altså nu tilbage på et niveau, hvor VM-deltagelse bestemt er indenfor rækkevidde. Skal han med til Doha til oktober er kravet dog 2,30 meter.

Det kræver yderligere forbedring, men niveauet er umiddelbart til det. Således fik Janick Klausen hævet barren til netop 2,30 meter efter sit rekordhop, og i sit andet forsøg var han meget tæt på at komme over.

