Sara Slott i Hall Of Fame

Fredag aften skrev Sara Slott sig på den ærefulde liste over medlemmer i sportens Hall Of Fame. Hun er den første kvindelige danske atlet, der har vundet en olympisk medalje i en løbedisciplin.

- Det gør faktisk meget indtryk på mig, at jeg også får det på baggrund af det menneske, som jeg er blevet undervejs i processen. En større ros kan man næsten ikke få, siger hun til Ekstra Bladet.

- Jeg får anerkendelse for mine valg. Det at jeg engagerer mig i foreningslivet, og egentlig ikke have spidse albuer, og jeg forsøger at tale atleternes sag. Det er nogle af de ting, som jeg prioriterer i stedet for at have skyklapper på og være superegoist, siger Sara Slott, der kalder det en umulig opgave at sætte sig selv ind i sammenhængen med de øvrige Hall Of Fame-medlemmer.

- På nuværende tidspunkt, så er jeg den pige, der står og kigger ind – og som måske ikke helt føler, at hun hører til i Hall Of Fame. For mit eget vedkommende kan det være svært at forstå dybden og pondusen af de resultater, jeg har leveret, siger Sara Slott. Foto: Gregers Thyco

- Jeg har ikke næsen i sky og tænker, at det var også på tide – og nu kan alle de andre være supertaknemmelige over at være i mit selskab.

- Jeg tænker ikke, at jeg skal have den mest fremtrædende plads i Idrættens Hus. Wilson Kipketer er der jo også. Der er nogle sindssygt store stjerner. Med tiden går det nok op for mig, at jeg selv er det.

8. hæk afgør skæbnen

Efter at have vundet EM-guld nogle uger før OL 2016, var Sara Slott i favoritfeltet i Rio - og alt gik planmæssigt, indtil hun passerede ottende hæk perfekt. Foto: Ernst Van Norde

Både da Sara Slott løb sit OL-sølv hjem ved legene i Rio i 2016, og da hun sidste år i OL-semifinalen kurrede hen ad banen efter et hjerteskærende styrt var ottende hæk altafgørende.

- Det er en fed hæk, siger hun til Ekstra Bladet i forbindelse med sin udnævnelse til sportens Hall of Fame.

- Mange får afgjort sin skæbne der.

- Man har løbet 300 meter, og kroppen syrer rigtig meget. Man skal ud af et sving, og hækkene begynder at stå tæt.

- Det er som om, at den hæk står vinkelret på banen, fordi løbebanerne retter op. Det er en absurd svær hæk. Der er mange skæbner, der bliver afgjort der. Der kan man vinde – og det kan gå rigtig dårligt.

Karrieren i nutid

Sara sidder i en sofa på Aarhus Stadion. Svarene på spørgsmålene er lange og uddybende, og selv om karrieren blev indstillet efter legene i Tokyo i sommer, taler hun i nutid om sin karriere.

- Er det rigtigt. Det er sådan noget, som du lægger mærke til. Jeg har ikke været opmærksom på det. Det kan være, at jeg bliver det nu, siger hun, griner og fortsætter.

Sara Slott skal arrangere Royal Run for sin klub Aarhus 1900, og så holder hun foredrag. Foto: Ernst Van Norde

- Jeg føler mig ikke som olympisk topatlet mere, men det fylder stadigvæk meget. Det smelter sammen. Jeg er jo blevet den, jeg var på banen.

- Jeg øver mig. Jeg er begyndt at sige, at jeg er tidligere olympisk atlet. Det er mærkeligt. Bare det, at ordet tidligere eller forhenværende skal ind. Det er et lille ord, men det betyder meget identitetsmæssigt.

Et dyrt øjeblik

Ved OL i Rio klarede Sara Slott ottende hæk med bravur, men i et splitsekund tænker Sara Slott:

- Min livsdrøm går i opfyldelse – det har været det hele værd – og alle de tanker kommer ind over fem-seks meter, siger hun i dag.

Sara klarer også niende hæk, men trætheden melder sig efter sit livs hurtigste start.

- Jeg kommer til at mangle en lille bitte promille i fremdrift, da jeg tænker – jeg har medaljen, siger hun.

Saras krop reagerer, og den korter skridtene op mod tiende hæk. Hun tør ikke tage et ekstra lang skridt.

- Jeg er bange for, at benene ekser. Hvad er værre end at lægge sig på banen 50 meter før en OL-medalje.

- Selvfølgelig har OL-finalen været benzin til de efterfølgende sæsoner – det var jo ikke fejlfrit. Der var jo meget at hente på de stunts, jeg lavede der. Der er faktisk et fysisk potentiale til noget mere, end det, der endte med at stå på resultatlisten. Men jeg vidste også godt, at det godt kunne ende med at blive mit hurtigste løb, for det var et hurtigt løb. Foto: Gregers Thycho

Graver dybt

Farten forsvinder. Hun er tæt på at styrte over den 10. hæk og er helt nede i fart, da konkurrenterne indhenter hende.

- Jeg tænker, det er løgn – det sker ikke. Jeg havde jo fejret det. Jeg havde jo tilladt mig selv at blive glad undervejs. Det skal fandme være løgn – og så fandt jeg noget, som jeg hverken har fundet før eller siden.

- OL-medaljen betyder ekstremt meget for mig. Mere end jeg havde troet. Det er det håndgribelig bevis på, at det hele er det værd, og det har været med til at give folk en forståelse af det niveau, som jeg har, siger Sara Slott. Foto: Jens Dresling

Selv om konkurrenterne har højere fart, accelererer Sara Slott og spurter sølvet hjem.

- Medaljen har åbnet en masse døre. Jeg ville aldrig være blevet optaget i Hall Of Fame bare med EM-guldet, siger hun.

Umuligt at se hækkene

Fem år senere var forventningerne store. På forhånd havde Sara Slott meddelt, at karrieren sluttede efter Tokyo.

I silende regn er det svært at se hækkene i semifinalen.

- Jeg var nødt til at stole på min krop. At den løber med den rigtige skridtlængde. Jeg prøver at løbe, som jeg normalt gør og må sætte af, når jeg ved, at her plejer jeg at sætte af. Det var meget mærkeligt.

For at optimere må hun løbe tæt på banen indenfor, og derfor snitter hun sidemandens hæk. Sara Slott får derfor ikke benet højt nok – og hun ramler ind i sin egen hæk og styrter på den drivvåde bane.

- Jeg kurrer henad banen som en ishockeypuck.

- Det var en speciel oplevelse, fordi jeg vidste, at OL skulle være mit sidste. Jeg havde takket ned til andre stævner efterfølgende, fordi jeg ville stoppe på den største scene. Det gjorde jeg også, siger Sara Slott. Foto: Gregers Thyco

- Var det sket i Rio, hvor jeg inden finalen vidste, at jeg havde en medalje i hånden, var det en anden fortælling. I Tokyo var medaljerne gået … jeg kunne løbe mig i finalen, og jeg kunne kæmpe om en femteplads. Det vidste jeg godt. Derfor var min følelse, at min tid havde været der.

- Her bagefter tænker jeg, at hvis der er nogen, der kan bære det på sine skuldre, er det mig. Jeg har haft så mange stolpe ud. Jeg har virkelig lært at arbejde med nedture. Jeg tager den for holdet.

Sara Slott fortæller i videoen her om styrtet, der blev afslutningen på hendes karriere.

Cirkus-økonomi

Det kræver nøjsomhed som dansker at klare sig økonomisk i toppen af international atletik. Sara Slott har ikke haft store økonomiske kvaler, men hun hverken kan eller vil læne sig tilbage og tænke over livet de næste fem-ti år.

- Jeg har haft en cirkus-økonomi, hvor indtægterne kommer fra alle mulige steder, siger hun.

Udgifterne til deltagelse i de største Diamond League-stævner bliver som regel betalt af arrangørerne. De største udgiftsposter er træningslejrene.

Der skal hentes minimum 200.000-300.000 kroner i en sæson. Klart de fleste af de penge bliver dækket af Dansk Atletik Forbund og Team Danmark. Derudover skal der tjenes penge til de almindelige leveomkostninger.

- Jeg har ikke haft en indtægt i et halvt år. Det har ikke været et problem, jeg har jo sat penge af til det, og jeg går heller ikke fra hus og hjem i næste måned, men det er ikke som en fodboldstjerne, der har 25 millioner på bankbogen, siger Sara Slott. Foto: Ernst Van Norde

Efter de gode sæsoner gælder det om at få sat penge til side. En skadessæson slår bunden ud af økonomien.

Indtægterne består af stipendier fra Team Danmark, som ifølge Sara Slott svarer til en dagpengesats. Danskeren har også haft kontrakt med Nike.

- Det er en kontrakt med et grundbeløb – og så afhænger resten af, hvordan man præsterer. Enten får man en bonus eller bliver reduceret. Man skal levere, før der kommer penge, siger Sara Slott.

Flødeskummen er præmiepengene ved stævnerne og private sponsorer.

- Man går ikke ind i atletikken, for at lave store penge på det. Jeg har haft en privilegeret tilværelse, og det ligger ikke til os at leve over evne, siger hun.