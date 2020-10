Sejrsvant kenyaner bliver slået af etiopier i London Marathon

Verdensrekordindehaveren hos mændene var henvist til en rolle som statist, da London Marathon søndag blev afviklet i England.

Således blev den kenyanske stjerneløber Eliud Kipchoge blot nummer otte på de regnvåde veje i den engelske hovedstad, og for første gang siden 2013 stillede den olympiske mester op til et maratonløb uden at vinde.

Kipchoge har ellers vundet løbet i 2015, 2016, 2018 og 2019.

I stedet gik sejren til etiopiske Shura Kitata, som krydsede målstregen i tiden 2 timer, 5 minutter og 41 sekunder. Det var et enkelt sekund hurtigere end kenyanske Vincent Kipchumba, som blev slået i en spurtduel.

Under normale omstændigheder er maratonløbet et stort tilløbsstykke for både tilskuere og løbere, men sådan var det ikke i år.

På grund af coronarestriktioner blev løbet afviklet uden den vanlige opbakning fra tilskuerne, og kun eliten fik lov at deltage.

Kvinderne var først i aktion, og her tog kvindernes verdensrekordindehaver, kenyanske Brigid Kosgei, sejren i tiden 2 timer, 18 minutter og 58 sekunder.

Det var mere end tre minutter hurtigere end amerikaneren Sara Hall, som blev nummer to.