Seks års karantæne: Atletikstjerne knaldet for doping igen

Doping-fælden er klappet i!

Den sydafrikanske sprintløber Carina Horn er for anden gang på kort tid blevet knaldet i en dopingkontrol, og det har resulteret i en karantæne på hele seks år.

Det skriver Det Internationale Atletikforbunds antidopingbureau AIU.

Den lange karantæne betyder også, at den nu 34-årige hurtigløber må indstille karrieren, da hun vil være 40 år, når straffen udløber i 2029.

Foto: Michael Kappeler/Ritzau Scanpix

Horn, der er den hurtigste sydafrikanske kvinde i historien på 100 meter, blev taget med det forbudte stof clenbuterol i kroppen.

Første gang, at sydafrikaneren blev taget var i 2019, hvor hun havde to forbudte stoffer i kroppen.

Dengang hævdede hun, at hendes kosttilskud var blevet forurenet og fik nedsat sin straf fra fire til to år.

Rekordholder

I 2018 skrev Horn sig ind i historiebøgerne, da hun formåede at komme under den gyldne grænse på 11 sekunder ved et 100-meter løb.

Det gjorde hun ved et Diamond League-stævne i Doha, hvor hun løb 100-meter på 10,98 sekunder.

Efter hun havde afsonede sin to-årige karantæne vendte hun tilbage sidste år og kvalificerede sig til VM i Budapest, der starter den 19. august, men det behøver hun altså ikke træne op til længere.