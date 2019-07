Semenya viser skræmmende styrke

Den sydafrikanske løbestjerne Caster Semenya vandt søndag i suveræn stil favoritdistancen 800 meter ved et Diamond League-stævne i Californien.

Den 28-årige Semenya gennemførte løbet i tiden 1 minut og 55,70 sekunder. Det er ifølge nyhedsbureauet Reuters den hurtigste tid, en kvinde har løbet en 800 meter på nogensinde i USA.

Amerikaneren Ajee Wilson var på andenpladsen næsten tre sekunder langsommere.

Løbet er det første for Caster Semenya, siden Den Schweiziske Forbundsdomstol i juni suspenderede en kontroversiel ny regel fra Det Internationale Atletikforbund (IAAF) om kvindelige atleters testosteronniveau.

Reglen handler om, at kvinder med et højt niveau af mandlige kønshormoner - som Semenya - skal sænke det med medicin for at kunne deltage i visse konkurrencer.

Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) havde i første omgang givet IAAF medhold i beslutningen om at indføre den kontroversielle regel, men Caster Semenya appellerede beslutning til domstolen i Schweiz, og dermed kan hun fortsat stille op i konkurrencer.

Kan være den sidste 800 meter

Ifølge Reuters planlægger Caster Semenya at holde en pause på fire uger og afvente den endelige afgørelse fra den schweiziske domstol. Hvis den falder ud til fordel for IAAF, kan søndagens løb i Californien vise sig at have været Semenyas sidste optræden i en 800 meter.

- Mit mål er at forsvare min VM-titel. Hvis jeg ikke løber 800 meter, så deltager jeg ikke. Ingen 1500 meter, intet. Så vil jeg bare tage en ferie, og så komme tilbage næste år, siger hun om verdensmesterskaberne i atletik, der finder sted i Doha i De Forenede Arabiske Emirater i september.

Caster Semenya har nægtet at indtage medicin for at sænke niveauet af mandlige kønshormoner, som IAAF kræver.

- Jeg er en kvinde, og jeg er en atlet i verdensklasse. IAAF skal ikke medicinere mig eller forhindre mig at være den, jeg er, siger hun.

IAAF forsvarer den i øjeblikket suspenderede regel med, at den er nødvendig for at bevare kvindelige atleters troværdighed i enkelte discipliner.

Testosteron er et hormon, som øger blandt andet muskelmasse og udholdenhed. Ifølge IAAF's egen undersøgelse giver hormonet betydelige fordele til atleter i løbekonkurrencer mellem 400 meter og op til en engelsk mil.

KÆMPE Laudrup-interview: - Jeg synes altså kæden falder helt af

Kongen af Tour-manager: Ham her kan give dig drømmestart