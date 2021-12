Skandaleramt OL-vinder har fået nyt hjerte

Ungarske Róbert Fazekas, der blev diskvalificeret efter at have vundet OL-guld ved OL i Athen i 2004, har fået en succesfuld hjertetransplantation

På de internationale atletikstadioner var Róbert Fazekas i 2000'erne en af stjernerne, der konstant kæmpede om at tage metal i diskoskast.

I dag er den nu 46-årige ungarer i gang med en helt anden kamp. Nu gælder det hans liv.

I sidste uge fik han således en hjertetransplantation efter i månedsvis at have været indlagt på Semmelweis University Hospital, hvor han ventede på et egnet donorhjerte.

Og den operation har været en succes, har han kortfattet fortalt til det ungarske medie Ugytudjuk:

- Operationen forløb godt - jeg har det fint, lyder ordene fra Róbert Fazekas.

Ifølge ungarske medier skyldtes hans eget dårlige hjerte en genetisk fejl.

Den bomstærke ungarer blev europamester i 2002 og nummer to ved VM året efter. Og i 2004 kastede han længst af alle ved OL i Athen.

Róbert Fazekas poserer med det ungarske flag, efter at han havde vundet den olympiske finale i 2004. Den guldmedalje fik han dog ikke, da han kort efter fik en dopingdom. Foto: Eric Feferberg/AFP/Ritzau Scanpix

Han fik dog aldrig sin olympiske guldmedalje, da han kun kunne levere en urinprøve på en tredjedel af den ønskede mængde - og derefter nægtede han at følge med kontrollanterne til den olympiske landsby for at levere den ønskede mængde.

Derfor blev han dømt skyldig efter dopingloven og modtog en karantæne på to år.

Han kom tilbage uden helt at ramme topniveauet, men fik dog EM-bronze i 2010, inden at han i 2012 skulle deltage ved OL for fjerde gang. Her blev han kort forinden fældet af en positiv dopingprøve. Han havde steroidet stanazolol i blodet og blev idømt en karantæne på otte år.

Den blev dog senere reduceret til seks år, da Fazekas kunne bevise, at han havde indtaget et kosttilskud, der ved neutral kontrol viste sig at indeholde stanazolol, uden at det fremgik af varedeklarationen.

Róbert Fazekas' personlige rekord på 71,70 meter er det niendelængste kast nogensinde i diskosverdenen - kun seks kastere har kastet længere end ham.