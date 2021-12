Skandaleramt stjerne død

C. J. Hunter er død. Han blev 53 år.

Dermed slutter et stormombrust liv, hvor et skævt og skæbnesvangert forhold til doping kom til at fylde alt for meget.

Myndighederne i USA, hvor han blev født, boede og levede hele sit liv, har ikke givet en dødsårsag.

Derfor er der ikke andet at gøre end at se tilbage på den karriere, der var så lovende og som endte i et kolossalt nedbrud og fald, som han aldrig rigtig kom sig over.

Når man siger C. J. Hunter, siger man også Marion Jones.

Og når man siger Marion Jones, siger man også OL i Sydney, BALCO, skandale og fængsel.

C. J. Hunter og Marion Jones mødtes i North Carolina i begyndelsen af 1990'erne, og de blev kærester, da han blev træner på det lokale universitet, hvor hun gik.

Det kostede ham jobbet, da man ikke mente, at en lærer og en elev kunne danne forhold, hvilket man må give dem ret i. Hun var i øvrigt 16 på daværende tidspunkt. Han var syv år ældre.

Hvor Marion Jones forsøgte at skabe sig en karriere som basketballspiller og siden blev klodens mest berømte kvindelige sprinter med olympiske guldmedaljer til følge, var C. J. Hunter kuglestøder.

Og han var god.

Han vandt de panamerikanske mesterskaber i 1995, deltog i OL året efter på hjemmebane, hvor han blev nummer syv, vandt bronze ved VM i 1997, inden han i 1999 gik hele vejen og nappede VM-guld i Sevilla. I øvrigt med danske Joachim B. Olsen længere nede i feltet.

Parret sammen i foråret 2000. Foto: Gary Hershorn/Ritzau Scanpix

Her er de fanget i efteråret 2000. Meget er sket siden det forrige billede. Foto: Michael Leckel/Ritzau Scanpix

Et knust C. J. Hunter erkender, at den ikke går længere. Foto: Gary Cameron/Ritzau Scanpix

Da var han og Marion blevet gift. Det blev de i '98, og de blev i den periode det mest eksponerede sportspar i USA og i international atletik, og der var i den grad lagt op til noget af et show ved OL i Sydney.

For Hunter blev det et voldsomt antiklimaks. Han blev skadet i optakten til legene og måtte trække sig. Han var dog tilmeldt som træner for hustruen og spankulerede ind i OL. Dog velvidende, at en skandale lå og lurede. For den dopingtest, han havde fået foretaget ved Bislett Games forud for OL, lå bogstavelig talt og ulmede.

På selve dagen for åbningsceremonien valgte de internationale antidopingmyndigheder at offentliggøre, at man havde fundet spor af nandrolon i hans prøve. Og meget af det. I alt var der mere end 1000 gange det normale niveau i de fire prøver, der var taget.

Så den syntes ligetil.

Hunter blev smidt ud af Sydney på røv og albuer, og på et efterfølgende pressemøde brød han sammen, mens han i øvrigt nægtede at have gjort noget forkert.

Marion Jones på toppen af verden - i 100 meter-finalen i Sydney. Foto: Gary Hershorn/Reuters/Ritzau Scanpix

Marion Jones, der stod ved sin mands side, har siden skrevet i sin selvbiografi, at det påvirkede deres ægteskab markant. Siden blev de skilt i 2002.

Hun var dog selv ren som nyfalden sne. Hævdede hun. Som hun havde gjort gennem flere år, mens mistanke og anklager om doping klistrede til hende. Der var sager om missede dopingtests med dårlige undskyldninger, og der var trænere omkring hende, som selv havde mere end flirtet med doping.

Men Marion nægtede.

Lige indtil BALCO-skandalen begyndte at rulle med Victor Contes tv-interview i 2004. Stifteren af Bay Area Laboratory Co-operative. C.J. Hunter indrømmede i den forbindelse, at han havde set sin daværende kone injicere sig med steroider, og Conte påstod, at han havde hjulpet med at få ulovlige medikamenter før, under og efter OL i Sydney.

Marion Jones indrømmer en masse ting i oktober 2007. Foto: Mike Segar/Reuters/Ritzau Scanpix

Marion Jones nægtede stadigvæk. Også da man fandt spor af epo i hendes blod i forbindelse med de amerikanske mesterskaber i 2006. Det lykkedes hende at blive frikendt, da b-prøven var negativ.

Først i 2007 knækkede hun. Det skete for en dommer, hvor hun indrømmede at have løjet under ed, hvilket endte med at koste hende seks måneders fængsel, mens hun blev frataget sine fem OL-medaljer.

Det var i den forbindelse hun grædende på et pressemøde indrømmede, at hun havde snydt og løjet i årevis. Efter at have afsonet sin fængselsstraf stoppede Jones karrieren og valgte siden at bosætte sig i Austin, Texas, hvor hun siden har arbejdet som personlig træner.

C. J. Hunter boede ved sin død i Holly Springs, North Carolina, med sin søn, Nicki, fra sit tredje ægteskab.