Skandaløse scener ved VM: Det er en katastrofe!

- Jeg vil ikke lyve, jeg trådte ind på stadion og tænkte 'er det her verdensmesterskaberne?

Denise Lewis, der vandt OL-guld i 2000 i syvkamp, var forbløffet og godt muggen, da hun søndag aften talte med BBC i Doha, hvor VM i atletik er godt i gang.

Hun havde på det i øvrigt flotte Khalifa International Stadium overværet en af de absolutte mest legendariske discipliner i atletikken; kvindernes 100 meter-finale, hvor jamaicanske Shelly-Ann Fraser-Pryce tilmed vandt sit fjerde guld og skrev sig solidt ind i atletikhistorien.

Havde det været i London for to år siden eller alle andre steder, der har været afviklet VM siden 1983, havde der været så godt som proppet.

Søndag aften var der forbavsende tomt på stadion, hvilket fulgte efter både fredag og lørdag aften, hvor der heller ikke havde været alt for mange mennesker til stede.

- Vi har ventet til oktober for at have tribunerne som dette, tomme. Det er chokerende, sagde hun med henvisning til, at VM er rykket for at have mildere temperaturer og dermed bedre forhold til at afvikle sportskonkurrencer i.

Hun mener, at det er det internationale atletikforbund, IAAF, der bærer skylden ved at lægge VM i Qatars hovedstad.

- Atleterne arbejder så hårdt, de forsøger at ramme topformen på det rigtige tidspunkt på et tomt stadion. Det er bare ikke rigtigt. Vores øverste politiske organ har i den grad skuffet atleterne, siger hun.

Mændenes 4x400 meter-finale søndag. Tomme tilskuerpladser i baggrunden. Foto: Jewel Samad/AFP/Ritzau Scanpix

Kvindernes 100 meter-finale afvikles søndag aften. Tomme tilskuerpladser i baggrunden. Foto: Jewel Samad/AFP/Ritzau Scanpix

Christian Taylor under mændenes trespringsfinale. Tomme tilskuerpladser i baggrunden. Foto: Andrej Isakovic/AFP/Ritzau Scanpix

Sandi Morris i aktion i stangspringskonkurrencen. Tomme tribuner i baggrunden. Foto: Pawel Kopczynski/Reuters/Ritzau Scanpix

Hos norske NRK sad den tidligere OL-guldvinder Vebjørn Rodal og hang med skuffen over fremmødet.

- Jeg synes, det er synd, at der er så tyndt besat, når verdens hurtigste skal kåres, sagde han direkte tv.

Der var kun godt 13.000 på stadion på VM's førstedag fredag, mens lørdagens finale på 100 meteren for mænd heller ikke skete for fulde huse. Langt fra endda. Det kommer oveni debatten om varmen, der ligger omkring de 30 grader - og med en meget høj luftfugtighed, der har stillet store krav til afviklingen af maraton-løbene og de lange kapgangs-discipliner på 30- og 50 kilometer.

Stadion er bygget med solid aircondition, så der skulle være 24 grader. Men det har tilsyneladende ikke haft nogen betydning.

Verdens suverænt bedste tikæmper i disse år, den forsvarende verdensmester Kevin Mayer fra Frankrig, sendte lørdag en bredside afsted mod arrangørerne i sportsavisen L'Équipe.

- Vi kan alle se, at det er en katastrofe. Der er ingen på tilskuerpladserne, og man har ikke formået at tilpasse temperaturerne, tordnede han.

Den britiske sprinter Adam Gemili siger:

- Det er et sært VM. Det er meget mærkeligt. Det får de britiske mesterskaber til at se godt ud, sagde han i weekenden.

Det internationale nyhedsbureau Reuters, skrev følgende i kølvandet på Christian Colemans sejr på 100 meteren lørdag aften:

- Ved VM's største begivenhed var det bekymrende at se de tusindvis af tomme sæder. Hvis 100 meter-løbet lørdag aften ikke kan sikre fuldt hus på stadion, hvor hele sektioner allerede er dækket af bannere, synes det usandsynligt, at mesterskaberne på noget tidspunkt kan melde udsolgt.

