Skidronningen vil løbe under OL-krav

Det er helt ubestrideligt, at der er god fart i Therese Johaug.

Den 32-årige nordmand er suveræn på et par langrendsski - men når der ikke er ski under fodtøjet, klarer hun sig også mere end hæderligt.

Faktisk hører hendes præstationer på 10.000 meter til blandt de bedste i verden, og det er derfor også naturligt, at hun er blevet inviteret med til at løbe sammen med hele den norske elite på nationalstadionet Bislett på lørdag.

Løbet er kommet i stand for at give Karoline Grøvdal mulighed for at kvalificere sig til OL i Tokyo til sommer. Hun løb for nyligt 5 km i verdensrekord - men den blev dog aldrig endeligt godkendt, da distancen blev opmålt til at være 12,5 meter for kort.

Men Grøvdal er ikke den eneste, der har OL-kravet på 31.25 minutter som sit mål. Det har også Johaug, fortæller hendes manager, Jørn Ernst, til norske NRK:

- Der dukkede en mulighed op, som måske kan vise sig at være eneste mulighed for at løbe en 10.000 meter i år, så hun har lyst til at prøve.

- OL-kravet er målet, så hun har noget at løbe imod, siger han og forklarer, at de faktisk ikke har taget stilling til, hvad hun gør, hvis hun rent faktisk skulle kvalificere sig til OL:

- Det har vi ikke tænkt så meget på.

Therese Johaug i sit rette element. Foto: Frank Hoermann/AP/Ritzau Scanpix

Sidste år løb Johaug alene på distancen til det stærkt reducerede Bislett Games. Hun havde en 'lys-hare' i banen og kunne derfor holde farten til en personlig rekord på 31.40,67. En tid, der rakte til at gøre hende til verdens 26. hurtigste kvinde på distancen i 2020.

Hun skal altså forbedre sig med 15 sekunder for at klare OL-kravet, og det er realistisk, mener løbetræner Jack Waitz, enkemand efter det norske løbefænomen Grete Waitz.

Han har arbejdet lidt med Johaug og givet hende et par fifs:

- Jeg har forsøgt at planlægge nogle øvelser, der ikke ødelægger skitræningen for meget. Og vi har haft lidt for lidt tid. Før Bislett sidste år havde hun en måned til at forberede sig. Havde vi haft det, havde vi gjort det lidt anderledes.

- Men hun er i god form - maskinen er der, siger Waitz.

Selv om det altså er realistisk at klare et OL-krav, så er det ikke sikkert, at Johaug får en billet til Tokyo. Det påpeger Tore Øvrebo, der er direktør for Olympiatoppen, der er den sportslige del af Norges Olympiske Komité.

Over for avisen VG, pointerer han nemlig, at en udtagelse som regel skal hænge sammen med et begrundet håb om at kunne gå i top-12:

- Nu må vi lade Therese løbe og have det sjovt. Jeg ønsker hende held og lykke med præstationen. Det er tydeligt, at løb er en motivationsfaktor for hende, og jeg håber, at det lykkes for hende, siger Tore Øvrebø.

Arrangørerne oplyser, at de til lørdagens løb vil sætte tre forskellige 'lysharer'. En til Grøvdal på 31 minutter. en til Johaug på 31.25 og en til resten af feltet på 33 minutter.

Skulle Johaug løbe langsommere, er der ingen skade sket, siger Jørn Ernst. For det er forsat langrenden, der har altoverskyggende prioritet.

Therese Johaug er 14 gange blevet verdensmester i langrend, hvor hun med 77 World Cup-sejre er den næstmest vindende efter landsmanden Marit Bjørgen.