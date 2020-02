Slår 21 år gammel rekord

Den danske hurtigløber Kristoffer Hari understregede natten til lørdag dansk tid, han har en utrolig fart i benene.

Han satte ny dansk indendørsrekord ved at løbe 60 meter på 6,62 sekunder ved stævnet Tyson Invitational i amerikanske Fayetteville.

Tiden er 0,03 sekunder hurtigere end den tidligere rekord på 6,65 sekunder. Den har stået, siden Benjamin Hecht løb den tilbage i 1999.

Kristoffer Hari matchede den tidligere rekord for første gang tilbage i 2017, og han gentog bedriften tidligere i år, før han altså nu har overtaget rekorden.

Den 22-årige dansker blev udråbt som en af verdens største sprintertalenter, da han i en alder af 15 år løb et 100-meterløb på 10,37 sekunder. Det var tidernes næsthurtigste tid af en 15-årig på den distance.

Siden har vokseværk og skader været med til at bremse udviklingen, men "Dynamit-Hari " drømmer stadig om en karriere i verdenstoppen.

Det sagde han ifølge Dansk Atletik, da han tidligere i år atter tangerede den nu tidligere rekord i 60-meterløb.

- Tangeringen er selvfølgelig en fed følelse, og rekorder er jo altid noget, der er godt for sindet, men for mig handler det mere om at se fremskridt og at kunne kvalificere mig til de større mesterskaber.

- Såfremt jeg fokuserer på de elementer, ved jeg, at rekorderne nok skal komme, sagde han dengang.

Hans nye danske rekord var ikke nok til en sejr ved Tyson Invitational. Jaylan Mitchell løb distancen i tiden 6,59 sekunder.

