Slår 31 år gammel rekord

Den amerikanske kuglestøder Ryan Crouser virker til at være helt klar til at forsvare sit OL-guld fra Rio de Janeiro ved denne sommers lege i Tokyo.

Fredag varmede han således op til OL ved at slå den mere end 30 år gamle verdensrekord i udendørs kuglestød, da han sendte den over syv kilo tunge kugle ud på 23,37 meter med sit fjerde kast ved et atletikstævne i byen Eugene i delstaten Oregon.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kastet var 25 centimeter længere end den tidligere verdensrekord sat af Crousers landsmand Randy Barnes 20. maj 1990.

Den to meter høje og 145 kilo tunge Ryan Crouser er i forvejen indehaver af den indendørs verdensrekord og den olympiske rekord. Ud over at være forsvarende olympisk mester fik han også sølv ved VM i atletik i 2019.

Den 28-årige amerikaner lukkede et stort brøl ud, da han sendte det historiske kast afsted, og rekorden blev mødt med stor jubel blandt de fremmødte på stadionet Hayward Field.

Crousers rekord blev sat på førstedagen af et flere dage langt stævne, der skal bruges til at finde de amerikanske OL-deltagere i atletik.

Med verdensrekorden er den store kuglestøder allerede garanteret en plads på det amerikanske OL-hold.

OL i Tokyo skal efter planen afholdes fra 23. juli til 8. august.

Det blev sidste sommer udsat med et år på grund af coronapandemien, og der er stadig tvivl om, hvordan legene skal løbe af stablen, da der stadig ikke er styr på coronasituationen i Japan.