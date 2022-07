Slår egen verdensrekord i VM-triumf

Armand Duplantis sidder solidt på stangspringtronen i international atletik.

Natten til mandag dansk tid satte svenskeren en streg under sin dominans, da han vandt VM-guld ved at sætte ny verdensrekord.

22-årige Duplantis klarede et spring på 6,21 meter ved verdensmesterskaberne i amerikanske Eugene. Det er en enkelt centimeter højere end hans egen nu tidligere verdensrekord på 6,20 meter.

Præstationen sikrede altså Duplantis VM-guld, hans første i karrieren. Svenskeren er nu både forsvarende verdens- og OL-mester. I marts vandt han også indendørs-VM.

Armand Duplantis, som har amerikanske aner, har taget højdespring til et nyt niveau.

I februar 2020 satte han for første gang verdensrekord, da han med et spring på 6,17 meter overgik Renaud Lavillenies rekord på 6,16 meter. Den satte franskmanden i 2014 ved at slå stangspringlegenden Sergey Bubkas rekord fra 1994.

Annonce:

Siden sin første verdensrekord har Armand Duplantis så altså bare lagt på. En uge efter sin første verdensrekord overgik han sig selv med en enkelt centimeter.

Derefter gik der lidt over to år, inden Duplantis tidligere i år igen flyttede grænserne for, hvor højt man kan komme op i stangspring. Først clearede han 6,19 meter i starten af marts. Et par uger senere nåede han 6,20, inden verdensrekorden altså nu hedder 6,21 meter efter Duplantis' VM-triumf.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FIK DU LÆST?

FCK’s store transferplan: Jagter tre stjerner

Dansker misser VM-finalen

Kronprinsen hylder Vingegaard: Måske det vildeste nogensinde

--------- SPLIT ELEMENT ---------