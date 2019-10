Slemt skadet i kæmpe triumf

Spydkasteren Magnus Kirt vandt VM-sølv, men blev slemt skadet under konkurrencen

Det blev en søndag med op- og nedture for spydkasteren Magnus Kirt ved det netop overstået atletik-VM.

Den 29-årige ester lå placeret som nummer to i finalen, inden han svingede sit femte af i alt seks forsøg afsted.

Her gik det dog grueligt galt for Magnus Kirt, der allerede i udførelsen af kastet kunne se, at VM var slut inden det sidste kast.

- Jeg indså i luften, at skulderen var gået af led, sagde Magnus Kirt ifølge den svenske tv-kanal SVT til det estiske medie Öhtuleht.

På SVT kan du ligeledes se, hvordan den grimme skade opstår. Billederne kan virke barske for nogle.

Herunder kan du se billeder af episoden. Artiklen fortsætter under billederne.

Foto: Aleksandra Szmigiel/Ritzau Scanpix

Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Magnus Kirt har, ifølge tv2.dk, tidligere udtalt, at han kaster med venstre hånd, fordi han har hypermobile led, og højre skulder ville gå af led, hvis han brugte den.

Esteren har i forvejen en noget atypisk teknik, hvor han kaster sig forover, når han har sluppet spyddet.

Selvom Magnus Kirt måtte udgå af VM-finalen og aldrig vendte tilbage til sit sidste kast i konkurrencen, kunne han vende tilbage til medaljeceremonien.

Magnus Kirts anstrengelser var nok til en VM-sølvmedalje. Foto: Ibraheem Al Omari/Ritzau Scanpix

Esterens andet kast på 86 meter og 21 centimeter var nok til en sølvmedalje, da kun Anderson Peters kastede længere.

Tyske Johannes Vetter sikrede sig bronze.

