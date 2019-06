Sportsfolk stadig på pinebænken

Russiske atletikudøvere kommer ikke tilbage på den internationale scene under russisk flag foreløbig.

Det Internationale Atletikforbund (IAAF) fastholder den udelukkelse af russiske udøvere, som blev indført i 2015, fordi der var fundet beviser for statsstøttet doping af sportsfolk i landet.

Nordmanden Rune Andersen, der er leder af specialgruppen for dopingspørgsmål i IAAF, oplyser til nyhedsbureauet AFP, at han anbefaler at fastholde karantænen.

Ifølge AFP er man i det internationale forbund bekymret for, om russerne er begyndt at falde af på den i forhold til at rette op på mangler i landets dopingbekæmpelse.

IAAF's overvågningsenhed, Athletics Integrity Unit, er i gang med en undersøgelse af, om Ruslands Atletikforbund (Rusaf) har været med til at dække over højdespringeren Danil Lysenkos dopingforseelse.

Lysenko blev sidste år udelukket for ikke at indgive whereabout-oplysninger.

- Ruslands genindtrædelse kommer ikke på tale, mens den undersøgelse pågår, siger Rune Andersen.

- Derudover er specialgruppen opmærksom på anklager om, at udelukkede trænere og læger fortsat arbejder med russiske udøvere.

- Hvis det er tilfældet, rejser det spørgsmålet, om Rusaf er i stand til at håndhæve dopingkarantæner, og om alle atleter har taget den nye antidopingkultur til sig, siger Rune Andersen.

