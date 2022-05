Sprintkomet sætter fantomtid

Teenagehåbet Erriyon Knighton satte lørdag en tyk streg under, at han rummer potentialet til at blive verdens hurtigste sprinter.

Den 18-årige amerikaner satte således en fantomtid i 200-meterløb, da han spænede afsted og tilbagelagde distancen på 19,44 sekunder ved et stævne i Baton Rouge.

Dermed kappede han 0,35 sekunder af sin egen U20-verdensrekord og står samtidig noterede for den hurtigste tid i verden siden 2012.

Kun tre personer har løbet samme distance hurtigere gennem tiderne: Michael Johnson, Yohan Blake og Usain Bolt.

Johnson har én tid under 19,44 sekunder, mens Blake har to tider og Bolt har fire tider.

Erriyon Knighton er udpeget som en af de største atletiktalenter i verden, og han slog sit navn fast, da han i en alder af 17 år tog fusen på en række rutinerede kolleger og kvalificerede sig til OL i Tokyo.

Her opnåede han en fjerdeplads, men nu har han løbet sig frem til at være den største favorit på distancen, når der er atletik-VM i Oregon i juli.

På den halve distance, 100 meter, er hans personlige rekord 10,04 sekunder. Den tid satte han for to uger siden. 12 andre på verdensplan har dog løbet hurtigere eller mindst lige så hurtigt bare i 2022.