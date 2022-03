Stangspringer er langt fra færdig med verdensrekorderne

Armand Duplantis har gjort det igen. Mandag aften hævede den svenske stjernestangspringer barren med en enkelt centimeter og slog for anden gang sin egen verdensrekord.

Rekorden står nu på 6,19 meter.

De to forrige på henholdsvis 6,17 og 6,18 meter er også sat af den amerikansk fødte svensker.

Alligevel er Duplantis ikke færdig med rekorderne. Han kan efter eget udsagn gøre det endnu bedre, når VM i indendørsatletik løber af stablen senere i marts.

- Jeg tror ikke, at det her er det højeste, jeg nogensinde kommer til at springe. Jeg tror, der er meget mere på vej, siger han.

Det var til et stævne i den serbiske hovedstad, Beograd, at Armand Duplantis på sit tredje forsøg clearede barren og kunne fejre endnu en verdensrekord.

- Ved en højde på 6,19 meter ... Det kræver perfektion, siger han efter den imponerende bedrift.

- Alle beregningerne skal være helt præcise. Så jeg knækkede kun lige koden i det sidste forsøg, og så var jeg endelig i stand til at komme over den.

Springet kommer, efter at Duplantis flere gange har forsøgt at komme over de 6,19 centimeter.

Han siger selv, at han ved et stævne i den japanske hovedstad, Tokyo, i august forsøgte sig mere end 50 gange.

- Det har virkelig været under opsejling længe. Jeg har aldrig forsøgt mig med en højde, der har givet mig så store udfordringer, så det er virkelig en skøn følelse.

- Jeg har virkelig kæmpet for det i de seneste to år. Jeg er meget glad, siger han.

22-årige Duplantis har været verdensrekordholder siden februar 2020. Først sprang han over 6,17 meter ved et stævne i polske Torun, og ugen efter lagde han endnu en centimeter på ved et stævne i Glasgow.

Han overtog verdensrekorden fra franskmanden Renaud Lavillenie, der i 2014 var den første til at overgå den legendariske ukrainer Sergej Bubkas verdensrekord.

Ved sidste års OL i Tokyo vandt Duplantis guld ved at springe 6,02 meter. Da guldet var sikret forsøgte han også at sætte verdensrekord, men missede rekordforsøgene med snæver margin.