Stjerne fældet efter afpresning: - Jeg betalte færre penge end forventet

Den kenyanske løber Asbel Kiprop testede sidste år positiv for epo i en dopingkontrol, hvor de udsendte kontrollanter forlangte penge. ’Jeg betalte nok for lidt,’ siger Kiprop

Torsdag trådte det internationale atletikforbund IAAF’s disciplinærudvalg sammen for at fælde dom over den kenyanske løber Asbel Kiprop, men endnu fredag morgen var intet meldt ud om resultatet af den opsigtsvækkende sag mod ham.

Kiprop er olympisk mester fra Beijing og trefoldig verdensmester på 1500 meter-distancen. I maj sidste år blev det kendt, at Kiprop var fundet positiv for epo, da dopingkontrollanter i november 2017 udtog en prøve i hans hjem i Iten i Kenya.

Løberen var dybt forbløffet over den positive test og hævdede sin uskyld, mens han gjorde gældende, at de to dopingkontrollanter, der udtog prøven, havde forlangt penge af ham. Desuden havde de to kontrollanter varslet deres besøg dagen før, de mødte op.

IAAF har siden erkendt, at Kiprops påstand er korrekt, men suspensionen af ham stod ved magt, og sagen gik sin gang gennem disciplinærsystemet.

- Jeg er fortsat forundret over, at min rene prøve kunne blive positiv netop den ene gang, hvor jeg er blevet afpresset penge, sagde Kiprop, da sagen blev kendt.

- Det er for mig hævet over enhver tvivl, at min prøve blev positiv, fordi jeg betalte færre penge end forventet.

- Jeg beder til, at sandheden sejrer. Denne sag har kostet mig meget økonomisk og følelsesmæssigt, og den har holdt mig tilbage fra at dyrke den sport, jeg elsker højest.

- Det har været en hård tid for mig, og jeg håber, at den ikke vil blive forlænget yderligere, sagde Kiprop ifølge sportpesanews.com før afrejsen til London, hvor IAAF-mødet skulle afvikles.

29-årige Kiprop risikerer fire års karantæne, hvis han findes skyldig.

