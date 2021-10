Stjerne knivdræbt: Manden mistænkt

Kenyansk politi mistænker, at den afdøde stjerneløber Agnes Tirop blev stukket ihjel af sin mand.

Det skriver BBC.

Agnes Tirop blev fundet død i sit hjem i den vestlige by Iten onsdag, efter at hendes far havde meldt hende savnet tirsdag aften.

Ifølge den lokale politichef, Tom Makori, lå løberen død i sin seng, da politiet fandt hende.

- Der var en blodpøl på gulvet. Politiet kunne konstatere, at hun var blevet stukket i nakken, siger Tom Makori.

Agnes Tirops mand er ikke blevet set siden onsdag.

- Hendes mand er stadig på fri fod. De foreløbige undersøgelser tyder på, at hendes mand er mistænkt, siger Tom Makori ifølge BBC.

Agnes Tirop blev knivdræbt. Foto: Karim Jaafar/Ritzau Scanpix

'Vi har mistet en juvel'

Han tilføjer, at politiet arbejder på at finde manden, så de kan få ham afhørt.

Kilder har fortalt til BBC, at Agnes Tirop også blev fundet med knivstik i maven.

Den dobbelt bronzemedaljevinder i VM i atletik blev 25 år.

Hendes fyldige cv tæller en VM-titel i terrænløb i 2015, ligesom hun erobrede bronzemedalje på 10.000-meteren ved VM i både 2017 og 2019.

Ved sommerens OL i Tokyo opnåede hun en fjerdeplads på 5000 meter, hvor hun var mindre end et sekund fra medaljepodiet.

- Kenya har mistet en juvel, som var en kommende stjerne på den internationale scene takket være sine iøjnefaldende præstationer på atletikbanen, skrev Athletics Kenya i en erklæring onsdag.