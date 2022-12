Stjerne udelukket: Misser giga-event

Det amerikanske atletiklandshold må klare sig uden et af sine kort fra OL-guldholdet i Tokyo, når sommerlegene i 2024 afholdes i Paris.

Randolph Ross, som var med til at vinde guld i 4 x 400 meter løb sidste år, er blevet udelukket i tre år for at bryde dopingreglerne.

Det oplyser Atletikkens Integritetsenhed (AIU) på sin hjemmeside.

Karantænen gælder fra 1. juli i år og løber til og med 30. juni 2025. Alle hans resultater fra 18. juni og fremefter er blevet annulleret.

Ross har været udelukket siden juli, men han straffes ikke for at have taget doping. I stedet har han ikke haft styr på sine whereabouts-oplysninger i tre tilfælde inden for et år.

Whereabouts-reglerne handler om, at atleter skal stå til rådighed for dopingtest uden for konkurrence. Derfor skal de fortælle, hvor de befinder sig.

Det går ikke at undlade korrekte oplysninger, forklarer formanden for AIU, Brett Clothier.

- Test uden for konkurrencerne fungerer ikke uden tilvejebringelse af præcise whereabouts-informationer fra atleterne. Derfor vil AIU fortsætte med at håndhæve whereabouts-reglerne på striks vis, siger han i afgørelsen.

Hurtigløberen fra USA skulle have deltaget i dette års VM på hjemmebane i den amerikanske by Eugene, men blev suspenderet umiddelbart før et løb.

Den sidste whereabouts-svipser fandt sted 18. juni, lyder det fra AIU.