Stjerneløber dræbt: Manden anholdt

Politiet i Kenya har torsdag aften anholdt manden til stjerneløberen Agnes Tirop, der tidligere på ugen blev fundet dræbt.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Tidligere torsdag oplyste politiet, at man mistænkte hendes mand for at have myrdet hende.

- Den mistænkte er blevet anholdt i Mombasa. Han er varetægtsfængslet og blev anholdt, da han forsøget at flygte, siger George Kinoti, der er direktør for kriminel efterforskning, til AFP.

Agnes Tirop blev fundet dræbt onsdag. (Arkivfoto) Foto: Ibrahem Alomari/Reuters

Agnes Tirop blev fundet død i sit hjem i den vestlige by Iten onsdag, efter at hendes far havde meldt hende savnet tirsdag aften.

Ifølge den lokale politichef, Tom Makori, lå løberen død i sin seng, da politiet fandt hende.

- Der var en blodpøl på gulvet. Politiet kunne konstatere, at hun var blevet stukket i nakken, sagde Tom Makori.

Kilder har fortalt til BBC, at Agnes Tirop også blev fundet med knivstik i maven.

Den dobbelt bronzemedaljevinder i VM i atletik blev 25 år.

Hendes fyldige cv tæller en VM-titel i terrænløb i 2015, ligesom hun erobrede bronzemedalje på 10.000-meteren ved VM i både 2017 og 2019.

Ved sommerens OL i Tokyo opnåede hun en fjerdeplads på 5000 meter, hvor hun var mindre end et sekund fra medaljepodiet.