Stjernen knaldet for EPO: Får lang karantæne

Den kenyanske mellemdistanceløber Asbel Kiprop er blevet idømt fire års karantæne for brug af doping.

Den 29-årige Kiprop er en af atletikkens helt store profiler med OL-guld i Beijing i 1500-meterløb som den vel nok største bedrift.

Han er desuden tre gange blevet verdensmester i 2011, 2013 og 2015.

Lørdag oplyser Det Internationale Atletikforbunds (IAAF) integritetsenhed, at kenyaneren har fået en karantæne gældende frem til februar 2022, efter at han har afgivet en positiv dopingprøve indeholdende epo.

Den pågældende dopingprøve blev taget uden for konkurrence i november 2017.

Asbel Kiprop har over for integritetsenheden hævdet, at han var uskyldig, at der kunne være blevet manipuleret med prøven. Det er dog blevet afvist, og integritetsenheden mener ikke, at der er noget at komme efter.

Kiprop fratages alle sine resultater og præmiepenge fra november 2017 frem til februar 2018, hvorfra den fire år lange karantæne træder i kraft.

Da Asbel Kiprop blev hædret som OL-guldvinder i Beijing fik han sejren på efterbevilling, da han krydsede målstregen som nummer to efter Bahrain-løberen Rashid Ramzi. Senere blev Ramzi knaldet for doping.

