Stjernen satte medierne på plads

Stemningen er mildest talt dårlig.

Topsprinteren Sha'Carri Richardson, der som teenager leverede nogle fantom-tider på 100 og 200 meteren, kommer ikke til VM i august.

Det førte til en konfrontation med pressen i forbindelse med de amerikanske mesterskaber (der også fungerer som udtagelsesstævne) i Eugene, Oregon.

For Richardson er meget lidt tilfreds med den måde, hun bliver behandlet på i medierne.

En stribe journalister stod klar til at interviewe hende, men inden de for alvor kom i gang med deres spørgsmål, stoppede hun dem og sagde:

- Det jeg siger nu, siger jeg ikke kun på egne vegne - men på alle atleters vegne, begyndte hun.

- Når i interviewer nogen, bør I respektere udøverne i højere grad. I bør respektere, hvor de kommer fra. Uanset om de vinder eller taber. Atleter fortjener meget mere respekt, i stedet for at I bare kommer og smider kameraer op i ansigterne på dem, sagde hun.

I mens lyttede journalisterne.

'Stil bedre spørgsmål'

Hun råbte ikke, men tonen var bestemt og ikke til at tage fejl af.

Hun fortsatte:

- Prøv at forstå, hvad en atlet bedriver - og stil så spørgsmål derefter. Så har I større forståelse for baggrunden og det faktum, at det er mennesker, I har med at gøre. Ikke bare tænke, at I bare skal have noget at sætte ind i en artikel og tjene en dollar. Tak.

Det varede et halvt minuts tid. Så gik Sha'Carri Richardson igen.

Foto: Andy Lyons/AFP/Ritzau Scanpix

Hun er blandt atletikkens mest omtalte, fulgte og opsigtsvækkende stjerner med sit åbenlyse talent, sine forrygende løb og ikke mindst sit udseende med farverige dragter, hårpragt, smykker og makeup.

Som en kombination af Florence Griffith-Joyner og Shelly-Ann Faser-Pryce har hun nu også erobret de sociale medier med millioner af følgere, og hendes Nike-aftale har gjort hende til en holden kvinde, uden hun har vundet medaljer ved nogle af de store, internationale mesterskaber.

Endnu. For hun er stadig kun 22 år.

Sidste år spænede hun sig til en OL-kvalifikation, men eventyret i Tokyo blev forpurret af en positiv marihuana-test.

Voldsomme skuffelser

I år har hun løbet 10,85 sekunder på de berømte 100 meter, hvilket er syvende bedst i verden i år. De amerikanske mesterskaber i sidste uge var dog et forfærdeligt antiklimaks, hvor hendes tid var så dårlig, at pedellen var gået i gang med at låse omklædningsrummet af, da hun skulle i bad.

Tavs gik hun forbi pressen, der nu ellers nok mente, de havde nogle kvalificerede spørgsmål på blokken.

Det var torsdag.

Søndag skulle hun prøve på 200 meteren.

Men igen skuffede hun. Voldsomt.

22,47 sekunder rakte til en 10. plads blandt de 16 deltagere, og så var der heller ikke VM-billet på den distance.

Igen passerede hun journalisterne, men denne gang stoppede hun op og talte. Hun svarede ikke på spørgsmål. Hun talte. Med store bogstaver.

Da hun var færdig, gik hun igen. Ikke mulighed for opfølgende spørgsmål, selvom der nu nok også var nogle stykker på blokken.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: