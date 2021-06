Stor mystik: Skoene konfiskeret

Søndag var Sifan Hassan i den syvende himmel.

Den 28-årige hollænder kunne med et drømmeløb ved et stævne i hjemlandet nemlig kalde sig ny indehaver af verdensrekorden på 10.000 meter - mere end ti sekunder hurtigere end etiopiske Almaz Ayanas hidtidige verdensrekord.

Men der er kommet et efterspil, der har fået Hassans arme lidt ned.

For umiddelbart efter FBK GHames i Hengelo blev hendes løbesko konfiskeret af stævnets jury - de skal ganske enkelt tjekkes på et laboratorium for at finde ud af, om de lever op til de regler, det internationale atletikforbund, IAAF, har opstillet.

- Disse regler kræver også, at skoen er af en model, der er godkendt af det internationale forbund og er tilgængelig i almindelig handel. Det er vi slet ikke nervøse over, for Sifans sko kom direkte fra kassen og er tilgængelig i handlen, siger hendes manager Sander Ogink til Algemeen Dagblad.

Sifan Hassan med det synlige bevis på sin verdensrekord - i hvert fald lidt endnu. Foto: Vincent Jannink/AFP/Ritzau Scanpix

Sifan Hassan løb i et par Nike Dragonfly, der er en standard-atletiksko med pigge. Det par er nu sendt til et laboratorium i Sverige for at blive tjekket, hvorvidt de er blevet modificeret - hvilket ifølge Ogink aldrig er set før.

Reglerne omkring sko i atletik-konkurrencer blev opdateret, da Eliud Kipchoge i 2019 løb et maraton på under to timer i et ikke-godkendt rekordforsøg. Der benyttede han et par specialudviklet Nike Vaporfly-sko, der senere blev forbudt at benytte.

Undersøgelsen kan i yderste instans betyde, at Sifan Hassan bliver diskvalificeret, mens hendes verdensrekord bliver annulleret.