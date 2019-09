Stormede ind i historiebøgerne: Det er mental sejhed

Med mental sejhed kan du opnå, hvad du vil.

Sådan lyder budskabet fra den jamaicanske sprinter Shelly-Ann Fraser-Pryce, efter at hun søndag aften vandt sin fjerde VM-guldmedalje i 100 meter løb.

Fraser-Pryce vandt finalen ved VM i atletik i Doha med tiden 10,71 sekunder.

Jamaicaneren blev verdensmester i 2011, 2013 og 2015, men missede VM for to år siden på grund af en graviditet, hvilket også sætter hendes comeback i relief.

- At stå her og have gjort det igen, mens jeg holder mit barn i armene, det er en drøm, der går i opfyldelse, siger den 32-årige sprinter.

- Sidst, jeg deltog i et stort mesterskab, var i 2016, og i nat kunne jeg ikke sove på grund af nerver.

- Men med mental sejhed kan du opnå, hvad du vil, siger Shelly-Ann Fraser-Pryce, der fødte sønnen Zyon i august 2017.

Shelly-Ann løb fantastisk

Da jamaicaneren passerede målstregen på Khalifa International Stadium i Qatar, udstødte hun et enormt skrig, hvorefter hun svøbte sig i det jamaicanske flag. Herefter fandt hun sønnen, der hvilede på hendes arm, mens hun tog en sejrsrunde.

- Jeg kan knap nok tro det. Jeg har arbejdet så hårdt for at komme tilbage. Zyon og min mand har været min styrke.

- Når alle andre tvivlede på mig, gjorde de ikke, siger hun.

Briten Dina Asher-Smith løb sig til en sølvmedalje med tiden 10,83 sekunder, og europamesteren leverede også næsthurtigste tid tidligere på tværs af de tre semifinaler.

- En personlig rekord og en national rekord er mere, end jeg havde turde at håbe på i en VM-finale, siger Asher-Smith.

- Jeg ville have elsket at vinde i dag, men Shelly-Ann løb et fantastisk løb. Det er derfor, hun er verdensmester, tilføjer hun.

Det fjerde VM-guld er historisk. Det har en sprinter aldrig gjort før. Hos kvinderne er Marion Jones den eneste anden, der kan prale af to VM-guldmedaljer, mens Carl Lewis, Maurice Green og Usain Bolt alle har vundet tre guldmedaljer hos mændene.

VM i atletik er blevet afviklet siden 1983

