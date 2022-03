Stort dansk resultat

Han har været flyvende i denne sæson, hvor præstationerne allerede har rakt til flere forbedringer af den danske rekord på 400 meter.

Lørdag aften gjorde Benjamin Lobo Vedel det så igen.

Den lynhurtige nordjyde kan i samme ombæring tilmed føje endnu en stor bedrift til sin resultatliste, da han kom i mål som nummer fire på selvsamme distance ved indendørs-VM i Beograd.

Med tiden 45,67 satte han således igen-igen ny dansk rekord, og finale-tiden var ydermere blandt verdens ti hurtigste i år.

Den 24-årige aalborgenser, der til dagligt tørner ud for Sparta, var oppe imod voldsom stærk modstand finalen, hvor Jareem Richards (Trinidad og Tobago), Trevor Bassitt (USA) og Carl Bengtström (Sverige) var de tre store favoritter til at sætte sig på medaljerne.

Den prognose såvel som rækkefølge endte med at holde stik, og Richards tog guldet i tiden 45,00, da han nåede først til målstregen på den ovale bane i Beograd.

Bassitt løb sølvmedaljen hjem med personlig bedste tid i 45,05, mens Bengtström fuldendte podiet med ny svensk rekord i 45,33.

Det vidner selvsagt om kolossalt højt niveau, og selv om medaljen glippede for Vedel, sætter bedriften i Beograd tyk streg under, at danskeren er i formidabel form, ligesom pilen peger i den rigtige retning i kølvandet på to vanskelige år, hvor han har været plaget af skader.

Udfordringerne på den front er nu blevet afløst af økonomiske benspænd, eftersom den finansielle støtte til Vedel op til denne sæson er blevet mindsket fra Dansk Atletik og Team Danmarks side. Det har VM-profilen nyligt ytret sig om i kritiske vendinger.