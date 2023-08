Stort idrætsstævne for britisk imperium er i krise

Commonwealth Games er blevet afholdt siden 1930 som en idrætsfest for nationerne i Det Britiske Imperium.

Det store stævne, der tiltrækker mere end 4000 atleter fra 54 nationer, afholdes med fire års mellemrum, men det er usikkert, om 2026-udgaven bliver til noget.

For to uger siden trak den australske delstat Victoria sig som vært på grund af eskalerende omkostninger, og umiddelbart står ingen andre parat til at afholde det store arrangement.

Oprindeligt var Victoria den eneste by eller region, der havde budt på værtskabet.

Selv om Commonwealth Games lige nu befinder sig i en krisesituation, så mener præsidenten for Det Internationale Atletikforbund, Sebastian Coe, at stævnet har en fremtid.

- Commonwealth Games vil overleve det her. Det er et stærkt produkt.

- Det handler om at udvikle det, og Commonwealth Games har en mulighed for at gøre netop det, siger Sebastian Coe.

Atletikpræsidenten mener, at Commonwealth Games er underlagt færre restriktioner end eksempelvis OL og VM i atletik, hvilket han ser som en mulighed.

- Så det har potentiale. Jeg ser ikke for mig, at Commonwealth Games forsvinder. Der er problemer lige nu, men jeg håber, at nogen er parat til at træde til, siger Coe.

Victoria havde vurderet, at det ville koste to milliarder australske dollar (15 milliarder kroner) at afholde idrætsstævnet, men nye vurderinger har vist, at prisen risikerede at lande på syv milliarder dollar (52 milliarder kroner).

Det er anden gang, at der opstår problemer forud for et Commonwealth Games.

Den engelske by Birmingham trådte til, så 2022-udgaven kunne afholdes, efter at sydafrikanske Durban var blevet frataget arrangementet. Durban havde misset flere deadlines, og der var problemer med økonomien.