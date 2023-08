Stortalent knaldet for doping: Benægter alt

Den 18-årige surinamesiske 100-meter løber Issam Asinga, bedre kendt som verdens hurtigste teenager, er blevet suspenderet fra al konkurrence efter at have indleveret en positiv dopingtest

Verdens hurtigste teenager, Issam Asinga, er kommet under antidopingmyndighedernes karrieresluttende lup.

For blot et par uger siden satte den blot 18-årige surinameser verdensrekord ved de sydamerikanske mesterskaber i Brasilien, da han løb 100-meteren på 9,89.

Men nu er der mørke skyer over Asingas muskuløse skuldre.

Det skyldes, at den 18-årige har indleveret en positiv dopingstest 18. juli, hvor der er fundet spor af det præstationsfremmende stof GW1516.

Derfor har den amerikanske atletiske etikenhed, AIU, suspenderet løberen fra at løbe på konkurrenceplan på ubestemt tid, imens sagens omstændigheder undersøges nærmere. Det skriver ESPN.

Nægter sig skyldig

Løberen nægter sig skyldig i anklagerne, skriver han i en Instagram-story.

'Alle mine kosttilskud er forhåndstestet for forbudte præstationsfremmende midler.'

'Mit hold og jeg ved, at den næste generation atletik-stjerner ser op til mig, og jeg ville aldrig svigte dem med vilje.'

'AIU har indvilliget i at teste min b-prøve før verdensmesterskaberne i næste uge. Indtil da vil jeg forholde mig roligt og vente.'

3-4 års karantæne venter

Såfremt det bliver bevist, at der er tale om en overlagt handling fra den surinamesiske sprinter, venter en 3-4 årig dopingkarantæne til Asinga.

Længden af karantænen afhænger højst sandsynligt af, hvorvidt Issam Asinga indrømmer brugen af stoffet. Det er set i lyset af andre lignende sager, hvor GW1516 er involveret.

Tilbage i maj blev den botswanesiske 800-meterløber og Diamond League-vinder på distancen, Nijel Amos, bandlyst i tre år, efter at have indrømmet brugen af det forbudte stof, GW1516.

Amos udtalte i forbindelse med dommmen, at han havde rådført sig med sine advokater, der rådede ham til at indrømme brugen, der førte til, at han fik en reduceret udelukkelse fra sporten.

GW1516 ændrer, hvordan kroppen omsætter fedt, og World Anti-Doping Agency har fastslået, at stoffet udgør en sundhedsrisiko for atleter.