Supersprinter åbner VM med fantomtid

Den amerikanske sprinter Fred Kerley har sendt et kraftigt signal til konkurrenterne om, at det er ham de skal slå ved atletik-VM i Eugene, hvis de skal sikre titlen som verdens hurtigste mand.

Kerley åbnede nemlig VM med en fantomtid, da han natten til lørdag dansk tid brugte beskedne 9,79 sekunder på at vinde sit indledende heat.

Det er den tredjehurtigste tid i verden i år, og de to tider, der er hurtigere, har han selv sat. Samtidig er det en tid, der normalt først ville blive sat i en finale og ikke i et indledende heat.

Der er dog stadig et stykke op til Usain Bolts verdensrekord på 9,58 sekunder.

Den næstbedste indledende tid ved VM stod landsmanden Trayvon Bromell for, da han brugte 9,89 sekunder på de 100 meter.

Op til VM har Afrikas hurtigste mand, kenyaneren Ferdinand Omanyala, været genstand for stor omtale, da han havde problemer med at få indrejsevisum til USA.

Efter massiv mediedækning fik han i 11. time lov til at rejse ind i USA, så han akkurat kunne snøre skoene og tage plads i startblokken.

På trods af den forstyrrende forberedelse formåede han at løbe sig videre til semifinalerne, men hans 10,10 sekunder rakte kun til den 17.-bedste tid på tværs af de indledende heats.

- Normalt ville man ankomme fem-seks dage før et mesterskab for at føle sig frisk. Min krop føles rigtig tung lige nu, siger Ferdinand Omanyala.

- Det vigtigste var at komme videre, og det er jeg glad for, at jeg gjorde, tilføjer kenyaneren.

Der er semifinalerne og finale lørdag lokal tid - natten til søndag dansk tid.