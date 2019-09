Supertalentet knaldet for doping

17-årige Briana Williams er med syvmileskridt på vej ind i verdenseliten for sprintere.

Den dobbelte U20-verdensmester skulle om en måned have debuteret ved senior-VM, men det projekt ser nu ud til at kuldsejle.

For den hurtige jamaicaner er blevet testet positiv for stoffet Hydroklortiazid. Det er et såkaldt diuretikum, der bliver ordineret som vanddrivende middel, og som på dopinglisten er klassificeret som et såkaldt maskeringsstof.

Testen blev foretaget under de jamaicanske mesterskaber i juni, hvor hun på 100 meteren blev nummer tre i tiden 10,94 sekunder efter superstjernerne Elaine Thompson og Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Det gør hende til årets nummer seks og udløste altså en plads til VM i Doha. Men både A- og B-test fra mesterskaberne afslørede altså Hydroklortiazid, der potentielt kan give hende op til fire års karantæne.

Williams har dog ikke tænkt sig at acceptere kendelsen. Hun har fortalt, at det kommer fra et håndkøbs-præperat, hun deklarerede over for myndighederne op til de jamaicanske mesterskaber.

Medicinen indeholder på papiret ikke Hydroklortiazid, men hendes advokat, Emir Crowne, har fortalt, at en test af præparatet afslørede spor af det alligevel.

- Jeg kan bekræfte, at vi har en uafhængig test på en håndkøbs-forkølelsesmiddel, som atleten tog, der bekræfter tilstedeværelsen af et diuretikum.

- Men diuretikaet var ikke listet blandt ingredienserne i den forkølelsesmedicin, atleten tog.

- Det er en basal sag, hvor jeg vil gå efter 'ingen straf' for en situation, der var ude af hendes kontrol - ude af alles kontrol, faktisk, siger Emir Crowne.

Briana Williams er verdensrekordholder i 100 meter i kategorierne U18 og U15.

Se også: Atlet fundet død i vejkanten

Se også: Mange-milliardær vil købe sig til utrolig rekord

Se også: Falsk maratonvinder er død