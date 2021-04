Svensk legende deler skrækbillede: 'Som at drukne'

Den svenske atletiklegende Patrik Sjöberg er træt af coronatvivlere og vaccinefornægtere.

52-årige Sjöberg, der er tidligere verdensrekordindehaver i højdespring, er netop kommet sig oven på et alvorligt sygdomsforløb med lungebetændele og blodforgiftning, hvor han lå i koma i to uger.

Nu har han delt et billede fra sygesengen på Instagram.

På billeder modtager Patrik Sjøberg ilt og er ikke ved bevidsthed.

Og han ledsager den skræmmende dokumentation af, hvor syg han har været, med en tekst, hvor han langer gevaldig ud efter de indbyggere i Gøteborg, der ikke anerkender alvoren af coronavirus.

Patrik Sjöberg har tidligere forklaret, at han ikke selv har været smittet med corona. Men i opslaget skriver han, at han under indlæggelsen fik lejlighed til at læse en dagbog, som personalet på Sahlgrenska Universitetssjukhus havde skrevet.

En oplevelse, der altså har fået ham til at fare til tasterne.

'Årsagen til, at jeg viser disse billeder, er alle de 'ærtehjerner', der dukkede op, da jeg stillede spørgsmål ved folk i Gøteborgs attitude til covid-19', skriver han.

'De røvhuller, der benægter pandemien, skulle tale med dem, der arbejder der (på hospitalet, red.), for de knokler som dyr og er de ægte helte, der ikke fortjener at skulle høre på de sølvpapirshatte og hobbyforskere, som konkurrerer om at overgå hinanden med fabler om regeringen og storfinansen, lyder det fra en vred Patrik Sjöberg.

'Jeg så og hørte, hvor forfærdelig sygdomstilstanden er med covid. Det er forbandet svært at få luft, og det er som at drukne'.

'Djævelen i mig synes, at alle de forbandede fornægtere og antivaccine-idioter burde prøve følelsen af at drukne i sig selv uden at modtage hjælp fra samfundet. Men sådan må man vel ikke tænke', tordner han'.

Patrik Sjöberg havde en fornem karriere på atletikbanen. Foto: Ritzau Scanpix

Patrik Sjöberg er et af Sverige største idrætsnavne i nyere tid. i 1987 satte han verdensrekord med et spring på 2,42 meter, ligesom han stadig er indehaver af både den svenske og den europæiske rekord.

Samtidig er han den eneste højdespringer, som har formået at tage medaljer ved tre forskellige OL.