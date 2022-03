Svensker forbedrer sin verdensrekord

Det svenske stangspringsfænomen Armand Duplantis har atter overgået sig selv.

Mandag aften svingede han sig over 6,19 meter ved et stævne i Beograd, og dermed forbedrede han sin egen verdensrekord med en centimeter.

Den 22-årige svensker har været verdensrekordholder siden februar 2020. Først sprang han over 6,17 meter ved et stævne i polske Torun, og ugen efter lagde han endnu en centimeter på ved et stævne i Glasgow.

Han overtog verdensrekorden fra franskmanden Renaud Lavillenie, der i 2014 var den første til at overgå den legendariske ukrainer Sergej Bubkas verdensrekord.

Ved sidste års OL i Tokyo vandt Duplantis guld ved at springe 6,02 meter.