Sygeplejerske snydt for rekord

Jessica Anderson blev søndag den hurtigste kvinde til at gennemføre et maraton i sygeplejerske-uniform. Men rekorden blev ikke godkendt grundet manglende kjole

Englænderen Jessica Anderson troede søndag, at hun havde sat en kuriøs verdensrekord.

Med tiden 3.08.22 timer havde hun tilbagelagt London Marathon fuldt påklædt sin sygeplejerske-uniform. Det var i det lys, rekorden skulle ses.

For ifølge Guiness World Records var den tidligere kvindelige rekord i samme kategori 32 sekunder langsommere. Sat af Sarah Dudgeon I 2015.

Ikke desto mindre får den tid lov at stå endnu. For Anderson fik ikke sin beklædning godkendt i rekord-forsøget. Det skriver flere internationale medier, heriblandt The Independent.

I en erklæring fra Guiness World Records lød det, at en sygeplejerskes uniform ikke kan være en kittel, men derimod skal være en kjole af farven blå eller hvid. Tilmed skal løberen bære et forklæde og en sygeplejerske-hat.

Den besked undrede Anderson, som til dagligt arbejder på The Royal London Hospital og samlede ind til velgørende formål i forbindelse med sit løb. Hun forstod ikke, at der var så gammeldags et syn på beklædningen.

- Det kom lidt som et chok for mig, da jeg læste, at de havde afslået min anmodning. Nogle af de sygeplejersker, jeg arbejder med, har kjoler, men de fleste har kittel eller jakke og bukser, siger hun til Runners World.

Anderson havde allerede i februar kontaktet Guiness World Records for at fortælle om hendes intention om at slå verdensrekorden, men hun missede deadline for godkendelse af uniformer.

Alligevel er hun skuffet, og efterfølgende har Guiness World Records da også reageret ved at bebude, at man vil se på kriterierne for tøjet i de forskellige kategorier, da der er behov for en genemmengang.

