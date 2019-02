Syv-årigt sprintfænomen tager verdensrekorden

Et ung atlet fra Florida smadrer al modstand, og videoerne af ham hitter stort på sociale medier

Den syv-årige hurtigløber Rudolph Ingram har de seneste dage stjålet en del opmærksom på de sociale medier.

Med sin utrolige fart satte han al modstand til vægs i en atletik-konkurrence i Florida. Hans overlegenhed har vakt opsigt, og hans seneste video, hvor han viser sin hastighed, har nået tæt på 500.000 visninger på Instragram.

Det har i skrivende stund givet unge Ingram en følgerskare på hele 313.000 på sin Instagram-profil, 'Blaze_813', der dog er styret af hans far, Rudolph Ingram Sr.

Ifølge opslaget løber Rudolph Ingram den overlegne 100-metersejr på 13,48 sekunder. Hvis tiden korrekt, er det ikke blot den hurtigste tid af en syv-årig i USA, men i hele verden, og en forbedring af hans egen rekord med 1,5 sekunder. Det skriver NY Post.

I klippet løber unge Ingram endda mod løbere, der er noget ældre end ham selv.



Lebron var imponeret

Hypen omkring supertalentet startede allerede for seks måneder siden, da der blev lagt en video op på Instagram, hvor Rudolph Ingram spillede amerikansk fodbold.

I videoen driver han gæk med en masse forsvarsspillere og leverer et langt og imponerende løb.

Det fik basketballstjernen LeBron James til tasterne.

- Er du gal, hvor er han hurtig på fødderne, og måden, hvorpå han flytter bolden fra den ene hånd til den anden for at beskytte den for forsvarsspilleren, er endnu mere imponerende, skrev NBA-stjernen i sin kommentar på Instagram.

Lebron James er imponeret af den unge Rudolph 'Blaze' Ingram.

Rudolph 'Blaze' Ingram spiller running back og safety for Tampa Ravens i en liga, hvor modstandere er flere årgange ældre end ham.

Han har ifølge NY Post haft six-pack siden han var fem år gammel

