Tidligere verdensrekordholder får fire års karantæne

Tidligere verdensrekordholder i halvmaraton Abraham Kiptum er blevet idømt fire års karantæne for at bryde dopingreglerne.

Det har Atletikkens Integritetsenhed (AIU) bestemt, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kenyaneren straffes for at have overtrådt reglerne om det biologiske pas.

Den nu 30-årige Kiptum slog verdensrekord i halvmaraton, da han bragede i mål på tiden 58 minutter og 18 sekunder i Valencia i Spanien i oktober 2018.

Løberen er nu blevet diskvalificeret fra det og alle andre løb, han har deltaget i fra 13. oktober sidste år og frem til 26. april i år, hvor han blev suspenderet.

Tiden på 58 minutter og 18 sekunder var den hurtigste i historien, indtil landsmanden Geoffrey Kamworor for to måneder siden satte en ny verdensrekord i København.

Her vandt Kamworor i suveræn stil Copenhagen Half Marathon i tiden 58 minutter og 1 sekund.

