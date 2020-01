Topatlet stak af fra dopingjægere

En kenyansk topløber valgte at hoppe ud ad vinduet og stikke af, da en gruppe af eliteløbere fik uventet besøg af dopingjægere.

Det oplyser Barnaba Korir, der sidder i eksekutivkomitéen i Det Kenyanske Atletikforbund, til nyhedsbureauet Reuters.

- Efter at dopingkontrollørerne introducerede sig selv og fortalte, hvorfor de besøgte træningslejren, forlod en atlet stedet, som om han skulle træde af på naturens vegne - blot for at hoppe ud ad vinduet og hoppe over hegnet.

- Vedkommende kommer dog ikke til at undslippe de strenge foranstaltninger, der er vedtaget, uanset hvor hurtigt de løber, og hvor lang tid det varer, siger Barnaba Korir, der kalder den bortløbne for en "temmelig velkendt atlet".

Kenya er berømt for sine stærke mellem- og langdistanceløbere, men har i de senere år også været centrum for en række dopingsager og er under streng observation af Det Internationale Antidoping Agentur (Wada).

Det har fået myndighederne til at skrue op for dopingbekæmpelsen, og der er planer om at kriminalisere doping. Det vil medføre, at atleter risikerer at komme i fængsel, hvis de bliver taget for doping.

I de seneste fem år er omkring 60 kenyanske idrætsudøvere blevet straffet for at have overtrådt antidopingreglementet.

