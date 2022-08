Triatlonforbund åbner for transkønnede på eliteplan

Transkønnede triatleter har fået klarhed over deres eventuelle fremtid i sporten.

Den Internationale Triatlon Union (ITU) har således præsenteret sin officielle politik på området, der træder i kraft fra starten af september.

Transkønnede triatleter er således velkommen til at deltage som kvinder på eliteniveau, hvis de overholder to betingelser, skriver ITU på sin hjemmeside.

For det første skal deres niveau af testosteron være under en vis grænse i 24 måneder i træk. Grænsen lyder på 2,5 nanomol per liter.

Derudover skal der være gået 48 måneder, mellem en transkønnet triatlet deltager som mand i en konkurrence, inden vedkommende kan stille op i en konkurrence for kvinder.

Annonce:

- Vi er et lille internationalt forbund, men vi har altid haft inklusion og kønsbalance i vores dna. Den netop vedtagende politik viser, at vi prioriterer fairness, men også demonstrerer inklusivitet, siger forbundets præsident, Marisol Casado.

Udelukket i rugby

Ifølge ITU stemte to af bestyrelsens medlemmer imod den nye politik. Det var den britiske vicepræsident Ian Howard og triatleternes repræsentant, ungareren Tamás Tóth.

Flere af de større sportsforbund har for nylig vedtaget væsentligt hårdere regler for transkønnede atleter.

Det Internationale Svømmeforbund (FINA) arbejder på at skabe en 'åben kategori' for transkønnede. Samtidig skal transkønnede have modtaget hormonbehandling, før de er fyldt 12 år, hvis de skal konkurrere mod kvinderne på topplan.

I atletik arbejder man ligeledes på en åben kategori, mens rugbysporten helt har udelukket transkønnede atleter i internationale kvinderugby-kampe.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: