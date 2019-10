Trist dom efter dansk fiasko: Ekspert tror ikke på det

Danmarks medaljehåb Sara Slott Petersen er blevet diskvalificeret ved VM i atletik.

Den 32-årige hækkeløber har protesteret over dommen, men det kommer ikke nødvendigvis til at virke ifølge en atletik-ekspert Rikke Rønholt.

- Jeg tror ikke, de får noget ud af den protest, udtaler Rikke Rønholt til TV2.

- Knæet skal være over hækken. Hun burde være alt, alt for erfaren til at lave de der fejl, fortsætter eksperten.

Rønholt vurderer, at Sara Slott timer sit spring forkert, så hun er for tæt på hækken inden springet.

- Hun kommer simpelthen for tæt på hækken, så hun er nødt til nærmest at slynge sit underben frem, for ellers ville hun have ramt hækken. Så hun kører det ud til siden, siger hun.

Hun påpeger, hvordan Sara Slott fører benet inden om hækken i stedet for direkte over, og det er det, fejlen består i.

Den danske landstræner Mikkel Larsen fortæller til TV2, at han har forhåbninger om en omstødelse af dommen.

- I fire ud af fem tilfælde, hvor man bliver disket for det her, bliver man sat ind igen, fordi det er så svært at vurdere visuelt, siger Mikkel Larsen til tv-stationen.

Selv var Sara Slott godt klar over, at det ikke var noget fejlfrit løb.

- Måske kan man ikke se det udefra. Der var godt nok mange fejl, men jeg tror, at det bliver godt i morgen, udtalte hun til TV2, inden hun blev diskvalificeret.

Diskvalifikationen faldt ved 400 meter-hækkeløbet, som Sara Slott tidligere har vundet OL-sølv ved.

Det skete ved De Olympiske Lege i Rio de Janeiro i 2016. Hun har endnu VM-medaljer til gode i disciplinen.

Der afventes stadig en afgørelse på danskerens protest.

