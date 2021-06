Udelukker verdensmester i to år

Verdensmesteren på 400 meter for kvinder, Salwa Eid Naser, er blevet idømt to års karantæne.

Det oplyser Den Internationale Sportsdomstol (CAS) i en pressemeddelelse.

Den nigerianskfødte løber, der repræsenterer Bahrain, straffes for at have forbrudt sig mod reglerne for 'whereabouts'.

Det betød, at hun ikke kunne dopingtestes. Da tre tilfælde var inden for en periode på 12 måneder, risikerede hun mellem et og to års udelukkelse, og dommen endte altså i den hårde ende af skalaen.

23-årige Salwa Eid Naser blev ellers renset af Atletiksportens Integritetsenhed (AIU) i oktober sidste år.

Den afgørelse blev appelleret af World Athletics og Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

Hun vandt VM-guld på 400 meter i en fantomtid i Doha i Qatar i 2019. Hun løb i tiden 48,14 sekunder, den tredjehurtigste tid i historien og den hurtigste siden 1985.

VM-resultatet får hun lov at beholde på trods af straffen.

VM-triumfen bliver dog ikke fulgt op af en OL-guldmedalje i år. Karantænen betyder nemlig, at Naser går glip af sommerlegene i Tokyo.

Mellemdistanceløberen var udelukket fra juni til oktober 2020, og perioden på lidt over fire måneder skal dermed fraregnes i CAS-dommen.

Marion Jones var planetens hurtigste, men blev til fange nr. 84868/054 - læs mere her (+)