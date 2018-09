Udelukket fra OL: Dansk verdensmester vil have hævn

Wilson Kipketer vandt VM-guld for Danmark i 1995 og var alt-dominerende i verden på 800 meter-distancen på den tid. Men året efter måtte han ikke stille op til OL for Danmark, fordi han trods seks år i landet endnu ikke opfyldte kravene til at blive dansk statstborger.

I stedet vandt Vebjørn Rodal OL-guldet i ny olympisk rekord og noget, som mange mener er tidernes største norske sportspræstation.

Nu er 45-årige Kipketer i Norge i anden sammenhæng, og han benytter chancen til at udfordre sin rival fra dengang.

- Sig til ham, at Wilson vil have et omløb under Bislett Games i 2019. Jeg udfordrer ham på en 800 meter. Så får vi svar på, hvem der er i bedst form nu, siger Kipketer til Adresseavisen og henviser til det norske Diamond League-stævne, der findes sted hvert år i juni.

Vebjørn Rodal er klar på løbeduellen med 23 års forsinkelse.

- En endelig duel mellem os kunne godt blive interessant, siger Rodal til Dagbladet.

Og chefen for Bislett Games, Steinar Hoen, er tændt på idéen.

- Det er en super-ide. Men jeg må tage forbehold for, om de virkelig mener det. Jeg behøver en bekræftelse fra begge to, men får jeg det, så er det bare med at køre på.

- Det kan blive stort som pre-race tidligt på Bislett Games-dagen, siger Hoen.

Artiklen fortsætter under billederne

Wilson Kipketer er i Norge i disse dage for at fremme befolkningens lyst til at løbe. Foto: Berit Roald/Ritzau Scanpix

Vebjørn Rodal i midten tog bronze, da Wilson Kipketer blev verdensmester i 1995. Året efter var Kipketer udelukket til OL i Atlanta, og så vandt normanden. Foto: Jens Dresling

Wilson Kipketer stoppede efter OL i 2004. Foto: Thomas Wilmann

Se også: Trillinge-piger skriver OL-historie

Se også: Norsk frustration: Kigger misundeligt mod Danmarks OL

OL-guldet fik Wilson Kipketer aldrig, selvom han dominerede distancen i et helt årti, for det blev blot sølv i 2000 og bronze i 2004, inden han stoppede karrieren i 2005.

- I en konkurrenceverden forsøger vi at tage vare på vores muligheder. OL i 1996 var Vebjørns mulighed. Jeg kan ikke tage den fra ham. Han var der og er olympisk mester. Jeg var der ikke og er ikke olympisk mester. Hvis jeg havde været der, så ved vi ikke, hvad der ville være sket, siger Kipketer i dag til Adresseavisen.

- Jeg sagde til mig selv. 'Ingen i det finalefelt i Atlanta skal komme foran mig igen'. Jeg ville have dem bag mig for altid, siger Kipketer, der også levede op til sit mål.

Han vandt VM-guld i 1997 og 1999 og satte verdensrekord i 1997, og kun en enkelt gang i karrieren lykkedes det Rodal at besejre Kipketer, og det var helt tilbage til 1994.

Bliver hævn-opgøret til Bislett Games til noget, så er det dog ikke sikkert, at de skal løbe hele 800 meter-distancen. Begge løbere joker nemlig med, at 600 meter nok passer bedre nu, hvor de er blevet lidt ældre.

Wilson Kipketer er efter en årrække i Monaco flyttet tilbage til København for to år siden. Han er i dag Pumas mand i Norden og er i Norge for at fremme et projekt, der skal få det norske folk i bedre form, så det hele ikke går op i Playstation og mobiltelefoner.

Det var 24. august i Köln, at Wilson Kipketer slog den 16 år gamle verdensrekord på 800 meter og løb 1.41.11. Den rekord holdt til august 2010, hvor David Rudisha slog tiden med to hundrededele. Kipketers tid er fortsat verdens næstbedste nogensinde.

Kipketers største sejr: Jeg vandt over døden

Vagter stoppede VM-finale: Det var en fælde

Se også: Storbarmet atletik-stjerne: Vidste ikke jeg blev playboy-bunny

Se også: Ingen genkender verdensstjernen: Arbejder hemmeligt