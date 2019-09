Udsolgt folkefest: Verdensrekord lurer i København

Hav en plan for løbsdagen. Vær klar over, hvornår du har tænkt dig at spise morgenmad, hvornår du skal varme op, og om du vil tage cyklen eller bussen til startområdet. Ved at lægge en plan tidligt slipper du for at bruge kræfter eller energi på det under selve dagen.

- Træningsmæssigt kan du hente lige præcis nul procent de sidste dage. Det, du kan gøre, er at få sovet, spist og lagt en plan. Uanset hvilket niveau, man har, kommer det til at gøre ondt, hvis man løber op til sit bedste. Sørg for at spise normalt, men hvis valget står mellem en stor bøf og en portion pasta, så vælg pastaen. Har man lyst til at spise noget slik eller drikke en cola, skal man bare gøre det.

- Når løbet er gået i gang, kan det være klogt at holde lidt igen i starten. For de fleste varer et halvmarathon mere end en time, så man skal disponere kræfterne. Løb de første 20 minutter lidt roligere. Eksempelvis 3-4 sekunder langsommere pr. kilometer. Så kan man derefter mærke efter og stille og roligt løbe sig op. Er man typen, der gerne vil dø med skoene på, er det bare at tage chancen. Det er godt at have et solidt niveau, men til gengæld overpræsterer man aldrig ved bare at satse på det sikre. Men man skal være sikker på at være i form for at vurdere, om det er chancen værd at satse.