Ufattelig 100 meter-tid: - Umuligt!

100 meter-løbet plejer at være et af de store højdepunkter ved OL, og når guldet afgøres 1. august så er amerikanske Trayvon Bromell den store favorit.

Men mindre end en uge før OL har den 30-årige schweiziske sprinter Alex Wilson sensationelt løbet sig højt op i favoritfeltet.

Før weekendens løb i Atlanta var hans personlige rekord 10,08 sekunder, men her løb han pludselig 9,84, der er en forbedring af europarekorden.

- Alle ved, at det er 100 procent umuligt, lyder det fra Rana Reider, der er træner for den franske sprinter, Jimmi Vicaut.

Vicaut har sammen med portugisiske Francis Obikwelu europarekorden med 9,86, og den rekord beholder de, fordi der ved løbet i Atlanta ikke var det elektroniske udstyr, der kan måle reaktionstid og dermed tyvstarter.

Mens Wilsons fantomløb altså ikke bliver officiel europarekord, så står tiden stadig som næstbedste tid i verden i år kun overgået af Bromells 9,77.

- Umiddelbart efter løbet troede Alex, at han muligvis havde løbet 10,10 eller i bedste fald 10,00, men ikke så hurtigt som uret viste, lyder det fra løberens rådgiver Andreas Hediger i Blick.

Men der er ikke blot tale om et enkelt heldigt løb, for Wilson har også sat personlig rekord på 200 meter ved samme stævne, hvor han dog blot forbedrede sig fra 19,98 sekunder i 2019 til 19,89 nu.

En hel atletik-verden undrer sig nu over de pludselige forbedringer, for så sent som 29. juni og 1. juli løb han sine hidtidige årsbedste på 10,38 og 20,98 - tider han på tre uger nu har forbedret med mere end et halvt og helt sekund.

Alex Wilson ved VM i 2019. Foto: Petr David Josek/Ritzau Scanpix

For forbedringerne taler, at der var optimale vejrforhold i Atlanta, at han har fået nye sko fra Puma, og at han efter operationer i fod, hofte og hånd atter kan træne uden smerter.

Men så store forbedringer virker urealistiske, og schweiziske Blick undrer sig også. De har dog set en video, hvor Basel-sprinteren laver træningsøvelser i Las Vegas med den kontroversielle træner Raymond Stewart.

Han blev i 2010 smidt ud af sporten af det amerikanske antidopingagentur Usada, fordi han havde leveret doping til atleter.

- Jeg trænede i Las Vegas, mens Stewart spillede fodbold på græsset. Min træner spurgte, om jeg kendte ham. Jeg sagde nej, siger Wilson selv.

- Han fortalte derefter, at han var den første jamaicaner, der løb 100 meter på under 10 sekunder, så måske han havde et tip eller to, siger Wilson.

- Jeg trænede ikke med ham. Min træner spurgte, om han kunne give os et par tips, hvilket han gjorde i ti minutter, siger Wilson.

Alex Wilson understreger, at hvis han havde kendt Stewarts problematiske dopingfortid, så havde han ikke taget kontakt til ham.

Wilson er født på Jamaica, men stiller altså op for Schweiz.

Han har været med til OL en enkelt gang før, hvor han i 2012 nåede semifinalen på 200 meter. VM har han deltaget i tre gange uden succes, mens hans fem EM-deltagelser har haft EM-bronzen på 200 meter i 2018 som den eneste toppræstation.

I maj kvalficerede danske sprintere sig til OL på 4x100 meter for første gang siden 1948, og Ekstra Bladet talte med en af heltinderne.