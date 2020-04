Uhørt bedrift i hjemmet: Pengene væltede ind

Tyske Jan Frodeno er en jernmand med et hjerte af guld.

Den 38-årige triatlet brugte noget af sin påskelørdag på at gennemføre en ironman.

Det er i sig selv en præstation, men det særlige ved denne ironman var, at den blev gennemført i hjemmet i spanske Girona.

Jan Frodeno er tredobbelt verdensmester i den mytiske disciplin og har såmænd også verdensrekorden.

På grund af coronavirussen er han spærret inde i sit hjem i Catalonien, men det forhindrede ham ikke i at gennemføre en ironman.

Det hele startede som en skør ide. Han tænkte, at nu da han ikke havde mulighed for at komme i konkurrence, så lavede han da bare en ironman derhjemme.

Og det gjorde han så, Jan Frodeno.

I sin træningspool svømmende han 3,8 kilometer, inden han sprang op på hometraineren for at cykle 180 kilometer. Da det var klaret, sluttede han af med et marathonløb.

Det hele tog 8 timer, 33 minutter og 39 sekunder.

Det var 58 minutter langsommere end den verdensrekord, som han selv satte tilbage i 2016, men Jan Frodeno gav sig også tid til at tale med flere prominente navne, mens han svedte indendørs.

Tennislegenden Boris Becker, de tidligere cykelstjerner Fabian Cancellara og Chris Hoy, og fodboldspillerne Mario Götze og André Schürlle var blandt de kendisser, der støttede Jan Frodeno og var med til at samle ind til et godt formål.

Det lykkedes den seje tysker at indsamle 200.500 euro (ca. 1,5 mio. kr.) i løbet af sin ironman, som man kunne følge via en livestream.

På både cykel- og løbeturen kunne man endda konkurrere med Frodeno via programmet Zwift.

- Det var i hvert fald anderledes og rigtig sjovt. Jeg er meget tilfreds med, at vi lykkedes og fik samlet penge ind til gode og vigtige formål, lød det fra Frodeno, da arbejdsdagen i hjemmet var ovre.

Pengene går blandt andet til ungdomsprojekter i hjembyen Köln og til det pressede sundhedsvæsen i Girona.

- Når jeg ser, hvad folk her på hospitalerne gør for os, så er dette et meget lille offer og noget, jeg gør med hele hjertet, sagde Frodeno efter sin særlige ironman.

Den tyske jernmand med kælenavnet Frodo vandt OL-guld i 2008 og har vundet VM på ironman-distancen tre gange - senest i 2019.

