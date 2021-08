Uhyggelige billeder: Knust efter skrækulykke

I flere meters højde knækkede stangen pludselig under europamesteren, og hun slog en kolbøtte og landede uden for madrassen, så nu er sæsonen slut

Enhver stangspringers værste mareridt er sket for den schweiziske indendørs-europamester, Angelica Moser.

Efter et skuffende OL havde hun intensiveret træningen frem mod efterårssæsonen og VM næste år.

Men midt i et træningsspring knækkede staven pludselig, da hun var et par meter oppe i luften, og i stedet for at fortsætte op i fire-fem meters højde røg hun i stedet med en kolbøtte uden for måtten og direkte ned på nakke og ryk i et uhyggeligt styrt.

- Jeg har fået muskelskader i ryggen og brystområdet, og jeg har også fået et mindre lungekollaps. Derfor vil jeg ikke kunne deltage i flere konkurrencer i denne sæson, skriver Moser i et opslag på Instagram.

Tryk til højre på billedet for at se videoen af det uhyggelige spring, hvor staven knækker, og det går helt galt

Den 23-årige schweizer skuffede gevaldigt ved OL, hvor hun røg ud i kvalifikationen efter kun at have klaret 4,40 meter. EM-titlen i marts blev vundet med 4,75 meter.

Tidligere har hun også vundet U23-EM to gange samt U20-VM, junior-europamesterskaberne og ungdoms-OL, så der er tale om et af de helt store talenter, der er ramt af uheldet.

Havde hun ved OL sprunget de samme 4,75 meter, som hun vandt EM med, så var hun sluttet som nummer fem i Tokyo.

En af medaljevinderne fra OL-atletikken har allerede solgt sin medalje.