Uhyggelige billeder: Kollapsede under VM

Det er ikke kun i Europa, at der er hedebølge i disse dage.

Også i Eugene, Oregon, er der varmt, hvilket udøverne til VM i atletik får at føle.

Kvinderne løb 5000 meter kvalifikation til finalen i 36 graders varme, hvilket var for meget at kapere for Sara Benfares.

Den tyske løber var tydeligt utilpas under løbet, og da hun krydsede målstregen, kollapsede hun i den amerikanske varme.

Foto: Ezra Shaw/Ritzau Scanpix

Foto: Lucy Nicholson/Ritzau Scanpix

Foto: Aleksandra Szmigiel/Ritzau Scanpix

Sara Benfares måtte hjælpes fra løbebanen i kørestol.

Det tyske atletikforbund bekræfter, at Sara Benfares blev ramt af hedeslag, men at løberen efter omstændighederne har det godt.

Jessica Judd modtog også behandling efter heatet men kom hurtigt til hægterne igen. Foto: Aleksandra Szmigiel/Ritzau Scanpix

Jessica Judd fra Storbritannien måtte også modtage behandling efter løbet, men briten kom på benene igen ved egen hjælp.

Jessica Judd kvalificerede sig i øvrigt til finalen i 5000 meter, mens Sara Benfares ikke løb stærkt nok.

