Ukendt atletik-teenager scorer kassen: Model-arbejde for millioner

Navnet Sydney McLaughlin får nok ikke en klokke til at ringe hos de fleste, men den unge amerikaner er den udøver i atletikkens verden, der tjener bedst

Sydney McLaughlin har fart på karrieren. Og den foregår på flere parametre.

Den 19-årige hækkeløber fra USA skyder således frem både på og uden for atletik-banen i øjeblikket. .

Et arbejde som model for sportstøjmærket New Balance kombineret med hendes åbenlyse talent på 400 meter hæk har nemlig kanoneret den 19-årige amerikaner op som en af atletikkens allerbedst tjenende udøvere.

McLaughlin startede med at dyste for et universitet i Kentucky, før hun blev professionel.

Og som McLaughlin selv nævner flere gange på sin offentlige Instagram-profil, der er næsten oppe på de 400.000 følgere, ligger evnen inden for løb i blodet.

Både Sydney McLaughins mor, Mary, og storebror Taylor har haft talent og interesse for konkurrence i løb.

Storebroren har nemlig vundet sølv i 400-meter hækkeløb i IAAF World U20 Championships 2016.

Det svenske medie Aftonbladet har talt med den svenske manager Daniel Wessfeldt, der arbejder for JRS Sports Management, i forsøget på at blive klogere på den perfekte cocktail i forhold til attraktive sponosrater.

Han nævner ikke overraskende McLaughins køn og modeljob som en af grundene til, at hun har den indtjening, hun har

- Det er selvfølgelig sigende i forhold til markedsføring og reklame og mere tydeligt blandt kvinder end blandt mænd.

- Samtidig er hun et stort talent og stadig ung, hun kan stadig nå at dominere branchen mange år frem.

Siden Usain Bolt sluttede karrieren, er der ikke nogen, der har toppet hans indtjening. Men andre har været tæt på ikke mindst via samarbejde med de største sportstøjsmærker.

Det gælder for eksempel den svenske stjerne Armand Duplantis. Højdespringerens nye kontrakt med Puma sender ham helt op på en af de øverste hylder over de bedst betalte i atletikken nogensinde.

Men han er dog stadig ikke oppe og snuse til McLaughlins lønleje. Hun tjener op mod 13 millioner kroner om året gennem sit modelarbejde blot for New Balance.

Se også: OL-stjernen smadrer verdensrekord

Sexchikane? Sportsstjerne flirter med kvindelige tv-reportere