Ung EM-guldvinder lagt for had i USA: 'Han kan ikke engang svensk'

Den blot 18-årige stangspringer Armand Duplantis satte søndag en spektakulær rekord.

Ikke nok med at han med sit spring på 6,05 meter i EM-finalen i Berlin tog guldmedaljen med hjem til Sverige. Springet var både ny svensk og ny amerikansk rekord, og det var det fjerdehøjeste spring nogensinde.

Årsagen til den atypiske dobbeltrekord skal findes i, at den unge atlet, som er født og opvokset i USA, har dobbelt statsborgerskab og har valgt at stille op for Sverige.

Guldspringet har dermed medført hadefulde reaktioner fra USA. Det skriver Expressen.

- Han har modtaget had før, men nu er det eskaleret, siger hans mor, Helena Duplantis, til avisen.

- Der er mange, som er utilfredse med, at han stiller op for Sverige og nu har sat en amerikansk rekord, fortsætter hun.

Den tidligere amerikanske rekord var på 6,04 meter og havde stået i ti år. Indehaveren var Brad Walker.

En mærkelig regel

Det er således det dobbelte statsborgerskab, som er årsagen til polemikken. Reglen om muliggørelsen af de to rekorder er indført af American Athletics Association, og den har siden hen ført til heftige diskussioner i USA.

- Det er en mærkelig regel, siger den svenske statistiker og sportskommentator Anders Lennart Julin.

- Den føles ulogisk, og frem for alt er den uretfærdig for de amerikanere, som repræsenterer USA, fortsætter han.

Hos Duplantis-lejren påpeger moren, at de jo ikke har nogen aktie i, at reglen ser ud, som den gør.

- Når man hopper højt, vil der være misundelige mennesker overalt, tilføjer hun.

Valgte USA fra

Armand Duplantis er vokset op i Louisiana, USA, og er søn af svenske Helena og den tidligere amerikanske stangspringer Greg.

Det lå derfor i kortene, at sønnike skulle forsøge sig med den teknisk krævende atletikdisciplin. Det skete allerede som fireårig, og tre år efter var han den bedste i verden for sin årgang.

I 2015 meddelte han, at han igennem sit dobbelte statsborgerskab havde valgt at repræsentere Sverige fremover. Da folk i USA anså ham som ærkeamerikansk, affødte meldingen adskillige negative reaktioner fra det amerikanske folk.

- De fleste kan ikke lide mit valg. Jeg har dog truffet en beslutning, og den har jeg ikke fortrudt, udtalte Duplantis dengang til Aftonbladet.

Den svensk-amerikanske stangspringer skal i aktion igen, når Diamond League i Bruxelles løber af stablen 31. august.

