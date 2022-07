USA gør rent bord i VM-finale

Den amerikanske sprinter Fred Kerley levede op til sin rangering som verdens nummer et i 100-meter-løb, da han natten til søndag kom først over stregen i finalen ved VM i atletik i Oregon i USA.

Kerley kom i mål i tiden 9,86 sekunder. USA besatte også de to næste medaljegivende pladser med Marvin Bracy som toer foran Trayvon Bromell. Begge løb i tiden 9,88 sekunder, men målt på tusindedele af et sekund var Bracy hurtigst.

Kerley var på forhånd udråbt som favorit, da han er noteret for den hurtigste på distancen i år med 9,76 sekunder ved USA's nationale mesterskaber.

Han understregede sin aktuelle topform med en tid på 9,79 sekunder i sit indledende heat fredag. Det er den hurtigste tid nogensinde i et VM-heat.

Det er første gang i 31 år, at en nation gør rent bord ved at vinde alle tre medaljer i et 100-meter-løb ved et VM.

Det skete senest i 1991, da USA anført af Carl Lewis vandt guld, sølv og bronze på distancen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Vi sagde, at vi ville gøre det, og det gjorde vi, sagde Kerley til det begejstrede hjemmepublikum.

Finalefeltet omfattede fire sprintere fra USA samt en løber fra henholdsvis Jamaica, Japan, Canada og Sydafrika.

Samtlige otte kom godt ud af startblokkene. Især Marvin Bracy fik en perfekt start, men han kunne ikke holde Kerley bag sig til sidst.

Trayvon Bromell fik også først knebet sig ind på tredjepladsen kort før mål.

Publikummet i Eugene i Oregon fik ikke den italienske guldvinder i 100-meter-løb ved OL i Tokyo, italieneren Marcell Jacobs, at se i finalen.

Jacobs har på grund af en skade været nødt til at melde afbud til en række løb i Europa op til verdensmesterskaberne.

Før lørdagens semifinaler trak Jacobs sig på grund af en lårskade.

- Jeg er en fighter, og det er derfor, jeg besluttede at komme til Eugene. Men for ikke at risikere at ødelægge resten af sæsonen med en endnu mere alvorlig skade, er jeg nødt til melde fra, skrev den 27-årige italiener i et tweet ifølge Reuters.