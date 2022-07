USA holder Afrikas hurtigste mand væk fra atletik-VM

Afrikas hurtigste mand Ferdinand Omanyala har opgivet at stille til start ved det forestående VM i USA.

Dagen før VM går i gang i Oregon har den 26-årige kenyaner endnu ikke fået tilladelse til at rejse ind i USA.

- Jeg har opgivet at rejse til Oregon. Selv hvis jeg skulle få et visum i dag, så er det for sent, siger Ferninand Omanyala til AFP.

Allerede fredag afvikles de første heat i 100-meterløb, hvor kenyaneren i øjeblikket er verdens tredjehurtigste i år i tiden 9,85 sekunder. Kun de to amerikanere Fred Kerley og Trayvon Bromell er hurtigere.

I september sidste år satte Omanyala den niendehurtigste tid i historien, da han tilbagelagde den ikoniske distance på 9,77 sekunder. Det var samtidig afrikansk rekord.

Selv om USA skulle give ham et indrejsevisum i løbet af torsdagen, så vurderer han, at det er umuligt at nå frem i tide og i en forfatning, hvor han kan levere sit bedste.

- Det ville betyde, at jeg skulle med et fly, og det vil kun være muligt at gøre om natten, og løbet er i morgen. Det er ikke muligt. Der er ikke noget, jeg kan gøre, siger sprinteren.

Selv om han er bitter og skuffet, så vil han nyde at følge med i VM i Oregon.

- Jeg vil læne mig tilbage og nyde løbet i Oregon. Og så håber jeg, at jeg er endnu bedre, når det næste VM afholdes i Budapest i 2023, siger Ferdinand Omanyala.