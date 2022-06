Utrolige Ida sætter igen rekord

Ida Karstoft bliver bare hurtigere og hurtigere.

For fjerde gang på kort tid satte den danske løber ny dansk rekord på 200 meter, da hun ved et atletikstævne i Madrid vandt i tiden 22,67.

Dermed skar hun seks hundrededele af et sekund af den danske rekord, Karstoft satte, da hun torsdag vandt et Diamond League-stævne.

I slutningen af maj hed Karstofts personlige rekord på 200 meter 23,39 sekunder, og den 39 år gamle danske rekord lød på 23,36 sekunder.

Men så løb Karstoft først 22,81, derefter 22,76, så 22,73 sekunder og nu altså 22,67.

- Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal sige, ud over at jeg er så taknemmelig, skriver Karstoft i et opslag på Instagram lørdag aften om sin nye rekordtid.

I starten af juni kvalificerede Ida Karstoft sig til VM med sin tid på 22,76.

Hun er ikke blot den hurtigste danske kvinde nogensinde over 200 meter. Også på 100 meter er Karstoft indehaver af den danske rekord. Den satte hun i sidste uge, da hun ved Copenhagen Open kom i mål i tiden 11,32 sekunder.

Tidligere på året satte hun nye danske rekorder på 60 og 200 meter indendørs.